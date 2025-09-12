健康網》眼藥水治好白內障？ 醫破迷思：結構問題需開刀

任何宣稱「點藥水即可治癒白內障」的說法都缺乏科學依據；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕白內障問題能靠點眼藥水解決嗎？高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻分享，經常有患者拿著從網路或電視廣告看到的「神奇藥水」來問，不過目前沒有任何大規模臨床研究證實藥水能根治白內障。任何宣稱「點藥水即可治癒」的說法都缺乏科學依據。

粘靖旻在臉書專頁「粘靖旻眼科女醫師 高雄五福諾貝爾院長 屏東 東港 近視雷射 白內障手術」說明，白內障是水晶體蛋白質變性造成的結構改變，就像煮熟的蛋白無法變回生雞蛋一樣，已經混濁的水晶體無法透過藥物逆轉回透明狀態。

粘靖旻指出，藥水作用機制有限，市面上的白內障藥水可能含有：

●抗氧化劑：理論上可減緩老化，但無法逆轉既有損傷。

●潤滑成分：改善乾眼症狀，與白內障治療無關。

●維生素類：營養補充，對預防有限幫助。

粘靖旻認為，有些人會相信要水療法是源於對手術的恐懼，然而現代白內障手術非常安全；被商業宣傳誇大藥水效果誤導；不了解白內障的真正成因。

白內障正確預防與治療

●戶外戴抗UV太陽眼鏡。

●控制血糖、血壓。

●均衡營養攝取。

●定期眼科檢查。

●手術治療。

