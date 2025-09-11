健康網》專注力會受情緒牽動 心理師：先理解再要求孩子專心

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，孩子的專注力其實深受情緒影響：焦慮、憂鬱、憤怒等情緒會占據大腦資源，使能分配給作業的注意力有限；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕孩子昨天還能安靜看書，今天卻怎麼都坐不住？台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新分享，很多爸媽無奈地問：孩子是不是要「看心情」才肯專心？他提到，孩子的專注力其實深受情緒影響：焦慮、憂鬱、憤怒等情緒會占據大腦資源，使能分配給作業的注意力有限。若能先理解孩子的情緒、給予適度支持，再引導專注，比單純要求「專心」更有效。

黃閎新於臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」發文指出，大腦要維持專注，就像一個指揮中心要同時調度很多資源。大人自己也一樣，回想一下：截止日期逼近，偏偏電腦當機；主管或客戶盯著你簡報；剛被人誤解或責怪，心裡還堵著氣。這些時候，能好好專心嗎？孩子的情境只是換了樣子：作業寫不完、突然被點名上台、才剛跟同學吵完架還要假裝專心。

黃閎新表示，大腦的指揮中心其實很忙，一邊要安撫衝進來大喊的阿焦（焦慮），一邊還得顧著悶悶不樂的憂憂（憂鬱），還要攔住隨時要爆炸的怒怒（生氣）。剩下能分配到寫功課的資源，自然有限，這就是大人眼中孩子的「不專心」。

黃閎新補充，專注力不是隨時可以「切換」的，而是會受到情緒、動機、興趣、甚至肚子餓或疲累的影響。當你發現孩子好像「要看心情」才能專心，先不要急著貼上「不專心」的標籤。更有效的方法是，先處理情緒，再談專注。爸媽可以試著和孩子聊聊：

1.是不是剛剛跟同學吵架，還在氣，所以寫不下去？

2.你看起來有點緊張，要不要休息一下再繼續？

黃閎新說明，當孩子感受到被理解，大腦的指揮中心才有餘力把人馬拉回來，專注力自然更容易出現。

