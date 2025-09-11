自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》專注力會受情緒牽動 心理師：先理解再要求孩子專心

2025/09/11 20:49

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，孩子的專注力其實深受情緒影響：焦慮、憂鬱、憤怒等情緒會占據大腦資源，使能分配給作業的注意力有限；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，孩子的專注力其實深受情緒影響：焦慮、憂鬱、憤怒等情緒會占據大腦資源，使能分配給作業的注意力有限；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕孩子昨天還能安靜看書，今天卻怎麼都坐不住？台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新分享，很多爸媽無奈地問：孩子是不是要「看心情」才肯專心？他提到，孩子的專注力其實深受情緒影響：焦慮、憂鬱、憤怒等情緒會占據大腦資源，使能分配給作業的注意力有限。若能先理解孩子的情緒、給予適度支持，再引導專注，比單純要求「專心」更有效。

黃閎新於臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」發文指出，大腦要維持專注，就像一個指揮中心要同時調度很多資源。大人自己也一樣，回想一下：截止日期逼近，偏偏電腦當機；主管或客戶盯著你簡報；剛被人誤解或責怪，心裡還堵著氣。這些時候，能好好專心嗎？孩子的情境只是換了樣子：作業寫不完、突然被點名上台、才剛跟同學吵完架還要假裝專心。

黃閎新表示，大腦的指揮中心其實很忙，一邊要安撫衝進來大喊的阿焦（焦慮），一邊還得顧著悶悶不樂的憂憂（憂鬱），還要攔住隨時要爆炸的怒怒（生氣）。剩下能分配到寫功課的資源，自然有限，這就是大人眼中孩子的「不專心」。

黃閎新補充，專注力不是隨時可以「切換」的，而是會受到情緒、動機、興趣、甚至肚子餓或疲累的影響。當你發現孩子好像「要看心情」才能專心，先不要急著貼上「不專心」的標籤。更有效的方法是，先處理情緒，再談專注。爸媽可以試著和孩子聊聊：

1.是不是剛剛跟同學吵架，還在氣，所以寫不下去？

2.你看起來有點緊張，要不要休息一下再繼續？

黃閎新說明，當孩子感受到被理解，大腦的指揮中心才有餘力把人馬拉回來，專注力自然更容易出現。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中