殺精、變胖、荷爾蒙全亂！研究揭超加工食品毒害男性3大關鍵

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科學新聞網站《Science Alert》報導，丹麥哥本哈根大學一篇發表於權威期刊《細胞代謝》（Cell Metabolism）的最新研究指出，超加工食品（Ultra-processed foods, UPFs）正透過三種關鍵方式，嚴重危害男性的健康：導致體重增加、干擾體內荷爾蒙，以及降低精蟲品質。

這項研究最驚人的發現是，即便在熱量與營養素攝取完全相同的條件下，超加工食品的「加工本質」本身就足以對人體造成傷害。

為了釐清超加工食品的危害究竟是來自其成分，還是加工過程本身，研究團隊招募了43名年齡介於20至35歲的順性別男性，進行了一項嚴謹的飲食對照實驗。受試者分別體驗兩種飲食，中間間隔3個月。這兩種飲食的總熱量與營養成分完全匹配，唯一的差別在於，一種飲食的熱量有77%來自超加工食品，另一種則有66%來自未加工食品。

體重、荷爾蒙與精蟲的全面衝擊

研究結果顯示，當男性遵循超加工飲食時，即使總熱量不變，他們的脂肪量平均仍增加了約1公斤。更令人擔憂的是，他們體內一種與塑膠相關的鄰苯二甲酸酯（pthalate）化學物質「cxMINP」濃度顯著升高，該物質是已知的荷爾蒙干擾物。

第三個負面影響，則是男性的睪固酮（testosterone），以及對精蟲生成至關重要的濾泡刺激素（follicle-stimulating hormone）水平均有下降趨勢。科學家們長期懷疑，全球男性精蟲品質下降的趨勢，可能與超加工食品的日益普及存在關聯。

危害關鍵在於「加工的本質」

超加工食品的特徵在於其包含合成成分，並經過工業化規模的處理與製造。儘管它們帶來了低成本、長貨架期與更佳的風味，但越來越多的證據顯示，它們正將人類推向肥胖、癌症與認知能力下降的深淵。

哥本哈根大學營養科學家普雷斯頓（Jessica Preston）總結道：「我們的研究結果證明，超加工食品會損害我們的生殖與代謝健康，即使它們沒有被過量食用。這表明，是這些食品的加工本質使其變得有害。」

