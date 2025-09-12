健康網》注意年長者吃早餐的時間 研究：晚吃損健康

研究發現，年長者進食時間的變化，特別是早餐晚吃，可能可作為一個簡單且容易監測的指標，用來判斷整體健康狀況；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕早餐常被稱為一天中最重要的一餐，根據研究顯示，隨著年齡遞增，若是習慣延後早餐時間，不僅造成健康惡化，甚至可能增加死亡風險。專家提醒進餐時間，可能可視為觀察老年人健康的一項早期指標。

《UNILAD》報導，早餐就是在早晨打破禁食狀態，它是我們一天中相當重要的一環。吃早餐能啟動我們的新陳代謝，並幫助身體提供在工作或上學時需要的能量，這也是人們會認為，早餐是一天中最重要的一餐。完全不吃早餐會「打亂身體進食節奏」，但新的研究發現，延遲一天的中的第一餐，也就是說早餐晚吃的話，有可能是健康狀況不佳的徵兆，甚至會損害預期壽命。

早餐的意義不僅是補充能量，更與身體代謝與日常作息息息相關。美國麻州總醫院與土耳其伊茲密爾理工學院的研究團隊，分析近3千位 42 歲至 94 歲之間的成年人長達20年的數據，發現隨著年齡增加，人們傾向更晚進食早餐與晚餐，同時，那些健康問題較多或「有晚睡傾向」的參與者，也更容易延後進餐時間。而這樣的變化，可能暗示健康倍受挑戰，與壽命風險。

麻省總醫院營養科學家、該研究的主要作者哈桑．達什蒂（Hassan Dashti, PhD, RD）表示：「我們的研究顯示，年長者進食時間的變化，特別是早餐時間的改變，可能可作為一個簡單且容易監測的指標，用來判斷整體健康狀況。」

他並補充說：「患者與臨床醫師或許可以利用用餐習慣的變化，作為早期警訊，進一步檢視潛在的身心健康問題。」

研究希望傳達的觀點是：早餐不僅是一天中最重要的一餐，對年長者來說更為關鍵。他們的死亡風險不只是因為年齡自然增加，而是與早餐時間有關。換言之，「早餐是一天中最重要的一餐」對年長者而言，更添了新的意義。

