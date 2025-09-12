自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》狂嗑炸物配綠茶去油脂？ 營養師揭減重3關鍵破迷思

2025/09/12 07:39

Cofit營養師黃意涵說，綠茶中的茶多酚與兒茶素確實有助代謝、消耗熱量等，但控制體重的關鍵，仍在於整體飲食習慣與熱量攝取須平衡；示意圖。（圖取自photoAC）

Cofit營養師黃意涵說，綠茶中的茶多酚與兒茶素確實有助代謝、消耗熱量等，但控制體重的關鍵，仍在於整體飲食習慣與熱量攝取須平衡；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃炸物想要消除罪惡感，以為配綠茶就能當作油脂消除劑？Cofit營養師黃意涵表示，所謂吃炸雞、鹽酥雞搭配無糖綠茶可減少油脂吸收的說法，其實並不完全正確。綠茶中的茶多酚與兒茶素，確實有幫助代謝、消耗熱量等作用，但控制體重的關鍵，仍在於整體飲食習慣與熱量攝取須平衡、攝取高油炸食物留意頻率與份量、飲用綠茶勿當作解油神器。也就是說，不依賴單一食物，整體飲食與生活型態的改變，才是減脂關鍵守則。

你是不是有聽過：吃完油炸物喝綠茶，可以減少油脂吸收？綠茶真有這麼神嗎？黃意涵於臉書專頁「Cofit 我的專屬營養師」發文說明，答案是：錯！不完全正確！綠茶中的茶多酚與兒茶素，確實有抗氧化、促進代謝、幫助熱量消耗的效果。其中最被研究的成分「EGCG」，也被證實有可能抑制脂肪酵素活性、幫助脂肪代謝。

不過，黃意涵強調須注意，這些效果來自長期、規律攝取，並不是吃完炸物就想靠喝綠茶做補救。把綠茶當作「油脂消除劑」，其實只是心理安慰效果而已，真正想減脂或控制體重，建議記得以下3原則：

●整體飲食習慣與熱量攝取平衡為核心。

●避免常吃高油炸食物，頻率與份量才是關鍵。

●綠茶可以喝，但別幻想它是解油神器。

此外，黃意涵也曾於臉書發文提及網傳許多減肥法，其中1種即為「綠茶咖啡減肥法」，方法是將綠茶和黑咖啡以1:1的比例混合，每日三餐飯前飲用一杯（250-350cc）。她表示，此為NG減肥法，因容易影響鐵質吸收、貧血狀況更嚴重，也可能造成腸胃道不舒服。建議改善方式為降低喝的頻率、份量，也不要照三餐喝。

黃意涵並再次強調，減脂切記最重要的是，整體飲食與生活型態的改變，而不是依賴單一食物。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中