健康網》狂嗑炸物配綠茶去油脂？ 營養師揭減重3關鍵破迷思

〔健康頻道／綜合報導〕吃炸物想要消除罪惡感，以為配綠茶就能當作油脂消除劑？Cofit營養師黃意涵表示，所謂吃炸雞、鹽酥雞搭配無糖綠茶可減少油脂吸收的說法，其實並不完全正確。綠茶中的茶多酚與兒茶素，確實有幫助代謝、消耗熱量等作用，但控制體重的關鍵，仍在於整體飲食習慣與熱量攝取須平衡、攝取高油炸食物留意頻率與份量、飲用綠茶勿當作解油神器。也就是說，不依賴單一食物，整體飲食與生活型態的改變，才是減脂關鍵守則。

你是不是有聽過：吃完油炸物喝綠茶，可以減少油脂吸收？綠茶真有這麼神嗎？黃意涵於臉書專頁「Cofit 我的專屬營養師」發文說明，答案是：錯！不完全正確！綠茶中的茶多酚與兒茶素，確實有抗氧化、促進代謝、幫助熱量消耗的效果。其中最被研究的成分「EGCG」，也被證實有可能抑制脂肪酵素活性、幫助脂肪代謝。

不過，黃意涵強調須注意，這些效果來自長期、規律攝取，並不是吃完炸物就想靠喝綠茶做補救。把綠茶當作「油脂消除劑」，其實只是心理安慰效果而已，真正想減脂或控制體重，建議記得以下3原則：

●整體飲食習慣與熱量攝取平衡為核心。

●避免常吃高油炸食物，頻率與份量才是關鍵。

●綠茶可以喝，但別幻想它是解油神器。

此外，黃意涵也曾於臉書發文提及網傳許多減肥法，其中1種即為「綠茶咖啡減肥法」，方法是將綠茶和黑咖啡以1:1的比例混合，每日三餐飯前飲用一杯（250-350cc）。她表示，此為NG減肥法，因容易影響鐵質吸收、貧血狀況更嚴重，也可能造成腸胃道不舒服。建議改善方式為降低喝的頻率、份量，也不要照三餐喝。

黃意涵並再次強調，減脂切記最重要的是，整體飲食與生活型態的改變，而不是依賴單一食物。

