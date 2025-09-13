健康網》微量營養素大功臣！「它」延大腦退化 保護神經

營養師高敏敏指出，研究發現，鋰對於大腦認知功能、延緩阿茲海默症，可能有保護作用。日常飲食補充鋰可吃草莓、葡萄。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「鋰」是人體需要的微量元素之一，維持身體裡「鋰」的平衡，可能是未來預防延緩阿茲海默症的新策略。營養師高敏敏指出，最新發表在《Nature》的研究發現，鋰對於大腦認知功能、延緩阿茲海默症，可能有保護作用。鋰負責保護神經、降低腦內發炎、延緩大腦退化；日常飲食補充鋰可吃草莓、葡萄、雞蛋、大豆等。

高敏敏說明，研究團隊在輕度認知障礙（MCI）者，甚至早期阿茲海默症患者的大腦裡發現，鋰含量顯著下降，很可能是疾病發展的重要警訊。

高敏敏於臉書專頁提到，缺乏鋰不只是情緒問題，也是牽動大腦退化的關鍵因子！鋰負責維持腦內穩定，幫助情緒平衡；保護神經，降低大腦慢性發炎；延緩退化，減少β-澱粉樣蛋白堆積、tau蛋白病變。換句話說，鋰就像是大腦的小小守護神，雖然只需要一點點，但只要缺乏，大腦就會提早出狀況。

高敏敏分享，日常飲食補充鋰吃這些：

●全榖雜糧類：小麥、燕麥、馬鈴薯。

●蔬果類：高麗菜、菠菜、番茄、草莓、葡萄、香蕉。

●蛋白質類：深海魚、蝦、雞蛋。

●豆類：大豆、扁豆。

●堅果類：核桃、杏仁、花生。

小麥、燕麥、馬鈴薯。（圖取自freepik）

高敏敏提醒，雜糧、蔬菜雖然鋰含量偏低，但勝在「吃的量多」是日常穩定補鋰的好來源；堅果裡面就算鋰含量很高，可是每天堅果不可能吃太多，吃多了也容易胖。所以就算鋰含量高、我們攝取的量不多，也不會是一個好的來源。

高敏敏建議，家族有失智症病史，或者是擔心長輩有這樣的狀況，平常可以這樣做，預防阿茲海默症：

1.吃夠蔬菜＋全穀雜糧：補纖維穩血糖護腦。

2.多攝取堅果、水果：抗氧化營養保護神經。

3.搭配均衡營養＋足夠水分：維持代謝延緩老化。

4.保持運動習慣：促進循環提升腦部活性。

5.搭配麥得飲食（MIND Diet）：對延緩腦部退化有幫助。

高敏敏補充，透過飲食維持體內鋰的平衡，可能是未來預防與延緩阿茲海默症的新策略。鋰雖然是「微量元素」，但缺了卻會讓大腦加速退化，想要保護大腦，靠飲食補充「小小鋰」很重要！今天就開始多加一碗全穀飯、多一把堅果，幫大腦溫和護航吧！

