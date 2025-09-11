自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》資訊爆炸恐致「爆米花大腦」！ 哈佛醫教你斷開手機法

2025/09/11 15:34

資訊爆炸難以集中注意力？時時關注新聞，或不斷查看社群媒體，小心可能造成「爆米花大腦」，哈佛醫師提供斷開手機的解方；圖為情境照。（圖取自freepik）

資訊爆炸難以集中注意力？時時關注新聞，或不斷查看社群媒體，小心可能造成「爆米花大腦」，哈佛醫師提供斷開手機的解方；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據調查顯示，每天的每分鐘，IG和FB上有逾1億支Reels影片被播放，人們為了消化爆炸的資訊內容，注意力變得不斷下降。哈佛醫師阿蒂蒂．內魯卡爾（Dr. Aditi Nerurkar）警告，資訊過量甚至產生「爆米花大腦」的副作用，當資訊不斷湧入，大腦被迫習慣，「更難斷開手機、放慢思緒，並真正地擁有離線生活」。

CNBC》報導，每天消耗爆炸的資訊內容，已被證實會對專注力有負面影響。心理學家葛洛麗亞．馬克（Gloria Mark）自2004年起便研究專注力，她的研究顯示，人們在螢幕前的平均專注時間，從2004年的2.5分鐘，縮短到2016年的平均47秒，這大約是許多社群媒體影片的長度。

資訊爆炸讓離線生活不再

事實上，每天消化手機過量的內容，已經不只是專注力下降的問題而已。哈佛醫師阿蒂蒂．內魯卡爾（Dr. Aditi Nerurkar）在她著作《五大重啟：重塑大腦與身體，減少壓力並提升韌性》中，提出了另一個資訊爆炸的更得小心的問題：「爆米花大腦」。

內魯卡爾進一步說明，「爆米花大腦」指的是，「我們的大腦逐漸習慣於資訊不斷湧入，讓我們更難轉移視線，難以與裝置斷開連結、放慢思緒，並真正地離線生活。」他憂心地說，「爆米花大腦」雖不是真正的醫學診斷，但正在成為一種日益嚴重的文化現象。

「爆米花大腦」這個概念表現的行為可能包括：時時關注新聞，或不斷查看社群媒體，看看別人對你分享的內容有何互動。

擺脫「爆米花大腦」不再狂查手機

為了擺脫每隔幾分鐘就拿起手機的循環，並擺脫「爆米花大腦」，內魯卡爾教你遠離4招：

1.每天限制滑手機時間2次，每次不超過20分鐘。「在其他時間，手機只用於必要的電話、簡訊與電子郵件。」她說。為了遵守這個限制，滑手機時可以設定計時器。

2.關閉推播通知，與彈出功能。

3.將智慧型手機至少放在工作區約3公尺外，以專注工作。「在家也可以採取同樣方式，特別是與家人在一起時。」內魯卡爾建議。

4.睡覺時不要把手機放在床頭櫃上。這個方法可以幫助你避免在睡前或清晨起床時查看手機。

她也承認，一開始要放下智慧型手機並不容易。當你想拿起手機時，準備一些有幫助的替代方案很重要，例如筆記本、小型玩具、書籍，或是像在房間裡走動這樣的簡單運動。「重塑你的大腦，克服原始的滑手機衝動，是一項重大挑戰，」內魯卡爾說。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中