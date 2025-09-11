您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
健康網》資訊爆炸恐致「爆米花大腦」！ 哈佛醫教你斷開手機法
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕根據調查顯示，每天的每分鐘，IG和FB上有逾1億支Reels影片被播放，人們為了消化爆炸的資訊內容，注意力變得不斷下降。哈佛醫師阿蒂蒂．內魯卡爾（Dr. Aditi Nerurkar）警告，資訊過量甚至產生「爆米花大腦」的副作用，當資訊不斷湧入，大腦被迫習慣，「更難斷開手機、放慢思緒，並真正地擁有離線生活」。
《CNBC》報導，每天消耗爆炸的資訊內容，已被證實會對專注力有負面影響。心理學家葛洛麗亞．馬克（Gloria Mark）自2004年起便研究專注力，她的研究顯示，人們在螢幕前的平均專注時間，從2004年的2.5分鐘，縮短到2016年的平均47秒，這大約是許多社群媒體影片的長度。
請繼續往下閱讀...
資訊爆炸讓離線生活不再
事實上，每天消化手機過量的內容，已經不只是專注力下降的問題而已。哈佛醫師阿蒂蒂．內魯卡爾（Dr. Aditi Nerurkar）在她著作《五大重啟：重塑大腦與身體，減少壓力並提升韌性》中，提出了另一個資訊爆炸的更得小心的問題：「爆米花大腦」。
內魯卡爾進一步說明，「爆米花大腦」指的是，「我們的大腦逐漸習慣於資訊不斷湧入，讓我們更難轉移視線，難以與裝置斷開連結、放慢思緒，並真正地離線生活。」他憂心地說，「爆米花大腦」雖不是真正的醫學診斷，但正在成為一種日益嚴重的文化現象。
「爆米花大腦」這個概念表現的行為可能包括：時時關注新聞，或不斷查看社群媒體，看看別人對你分享的內容有何互動。
擺脫「爆米花大腦」不再狂查手機
為了擺脫每隔幾分鐘就拿起手機的循環，並擺脫「爆米花大腦」，內魯卡爾教你遠離4招：
1.每天限制滑手機時間2次，每次不超過20分鐘。「在其他時間，手機只用於必要的電話、簡訊與電子郵件。」她說。為了遵守這個限制，滑手機時可以設定計時器。
2.關閉推播通知，與彈出功能。
3.將智慧型手機至少放在工作區約3公尺外，以專注工作。「在家也可以採取同樣方式，特別是與家人在一起時。」內魯卡爾建議。
4.睡覺時不要把手機放在床頭櫃上。這個方法可以幫助你避免在睡前或清晨起床時查看手機。
她也承認，一開始要放下智慧型手機並不容易。當你想拿起手機時，準備一些有幫助的替代方案很重要，例如筆記本、小型玩具、書籍，或是像在房間裡走動這樣的簡單運動。「重塑你的大腦，克服原始的滑手機衝動，是一項重大挑戰，」內魯卡爾說。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應