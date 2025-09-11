自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》「ChatGPT成癮」何解？日網紅醫：找回人際連結

2025/09/11 18:15

隨著AI技術普及以及ChatGPT愈來愈會「說話」，不少人憂心AI依賴，或ChatGPT成癮愈來愈多。（圖取自freepik）

隨著AI技術普及以及ChatGPT愈來愈會「說話」，不少人憂心AI依賴，或ChatGPT成癮愈來愈多。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期不少研究指出，從「ChatGPT成癮」帶來的AI依存愈加強烈。擁有68.8萬定月的日本網紅醫師、早稻田身心診所（早稲田メンタルクリニック院長）益田裕介透過影片分析「AI依存」的問題。該影片在不到一個月時間，吸引2萬人次點閱。

益田裕介比喻不少漫畫內有很多充滿魅力的角色，例如自己很欣賞《新世紀福音戰士》的女主角，不論年齡都有可能對這些虛擬角色產生投射，進而愛上它們。實際上從ChatGPT開始的AI依存也是類似道理。

益田裕介表示，不少人日漸將AI當成「人」看待，而非一個工具。對於日子過得不理想，過得很差的人，很容易被AI的發言安慰。但以精神醫學的角度，人在有壓力時需要依存感，到最後極有可能產生妄想。同時過去就曾有與ChatGPT回應很貼心而產生情感依戀的案例。

益田裕介表示，當事人若身處壓力或感覺憂鬱，若透過AI尋求慰藉，很可能產生依賴。依賴行為可能有先天（遺傳，個人人個特質）或是環境因素（過去曾受過的創傷、教育與家庭背景以及是否貧困）。而正因AI能夠隨時且長時間使用，且只給使用者想聽或想看的話，並且在孤獨、一個人時提供陪伴，會造成成癮，並不令人意外。

益田裕介表示，若因為AI依存導致社會功能受損，日常生活受影響，例如花費過多金錢，就需要正視。治療方式仍須找出造成個案依賴的根本原因，例如有生活壓力就該設法緩解，並且處理創傷乃至貧困問題。

益田裕介坦承，自己與ChatGPT對話多次後，也察覺自己差點發生依存感。最後他強調，避免成癮的重點是解決孤獨問題，尋求與真人的人際連結。

健康網》防「ChatGPT成癮症」 應助改善人際關係

