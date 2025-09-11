自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

5旬女脈衝場消融術合併左心耳封堵術 心房顫動「一站式治療」

2025/09/11 14:39

大林慈濟醫院心臟內科主任李易達（左二）與江小姐說明治療方式。（記者王善嬿攝）

大林慈濟醫院心臟內科主任李易達（左二）與江小姐說明治療方式。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕一名罹患紅斑性狼瘡、腎衰竭且長期洗腎51歲江小姐，2023年被診斷有持續性心房顫動，起初用藥物控制，但持續出現心悸，去（2024）年7月還發生小中風，經接受自費的脈衝場消融術，合併健保給付的左心耳封堵術「一站式治療」，江小姐術後恢復良好，心律恢復正常，大幅下降她再度中風的風險。

大林慈濟醫院心臟內科醫師李易達說，心房顫動病人主要有心律不整導致心悸，以及左心耳容易形成血栓引發中風等2大隱憂，以往心房顫動治療，包括電燒消融與冷凍消融，但電燒耗時較長，冷凍對持續性心房顫動療效有限。

李易達表示，最新的脈衝場消融術，可以高能量短時間電流作用於心房組織，讓細胞膜產生孔洞，達到心律隔離效果，過程快速、安全，幾乎不會傷害鄰近食道或膈神經。

另一方面，左心耳是左心房內容易產生血栓的囊狀結構，約9成血栓源於此處。透過左心耳封堵術，植入栓塞裝置將其「封閉」，能有效阻斷血栓生成，術後可降低高達8成中風風險，尤其對無法長期使用抗凝血劑，或用藥期間發生中風的病人，是重要治療選擇。

此次兩項技術合併於同一次手術中完成，減少病人重複入院與手術負擔，江小姐術後5個月回診，心律維持穩定，沒有再出現心悸或不適，生活品質大幅改善。

李易達提醒，洗腎病人因抗凝血劑藥物治療效果有限，更適合考慮此類治療方式，減少中風威脅。

左心耳封堵術。（大林慈濟醫院提供）

左心耳封堵術。（大林慈濟醫院提供）

江小姐（左）經2種手術「一站式治療」心律恢復正常，右為大林慈濟醫院心臟內科主任李易達。（記者王善嬿攝）

江小姐（左）經2種手術「一站式治療」心律恢復正常，右為大林慈濟醫院心臟內科主任李易達。（記者王善嬿攝）

