健康網》胃癌明年全國開篩！ 保「胃」大作戰4招一次看

國健署表示，想要遠離胃癌威脅，日常飲食應多蔬果、少吃醃漬食物，有助維護胃部健康；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據111年癌症登記及113年死因統計資料顯示，胃癌在我國癌症發生及死亡率中皆位居第8名，對於健康威脅甚巨。衛福部國民健康署除今年針對17縣市擴大試辦胃癌篩檢，明年也將推廣至全國，提供45-74歲族群終生1次的篩檢機會。

除定期做幽門螺旋桿菌檢測外，國健署也提醒，若檢測陽性應依醫囑做好除菌治療，日常也要落實公筷母匙、少吃醃漬物、多蔬果與遠離菸酒，才能守護胃的健康。

請繼續往下閱讀...

國健署曾發文說明，據研究指出，幽門螺旋桿菌（HP）感染者罹患胃癌的風險，為無感染者的6-10倍，世界衛生組織於1994年已將其列為第一級致癌物。幽門螺旋桿菌是能在胃酸環境下存活的細菌，感染後會引起慢性胃部發炎、潰瘍，長期感染可能導致萎縮性胃炎或黏膜腸化生的癌前病變，進而演變為胃癌。

國健署並於臉書專頁發文表示，約8-9成的胃癌與幽門螺旋桿菌感染有關。至於如何保護自己免於胃癌威脅？國健署建議日常應做到以下4點，有助避免胃癌發生：

●及早做幽門螺旋桿菌檢測：可用非侵入式的碳13尿素呼氣測試或糞便抗原檢查，也可透過內視鏡檢查確認。

●除菌治療：如檢測出幽門螺旋桿菌陽性，請依醫囑接受治療，阻斷病程，降低演變為胃癌的風險。

●養成好習慣：家庭用餐時，務必使用「公筷母匙」，避免共用餐具、共杯共食，防止菌群傳染。

●健康飲食：少吃醃漬食物、多攝取新鮮蔬果，並且遠離菸酒，保持良好生活習慣。

國健署也強調，日常從檢測和好習慣開始，才能遠離「胃」險，守護胃部健康。

國健署指出，若檢測出幽門螺旋桿菌陽性，物必須依醫囑接受治療，阻斷病程，以降低演變為胃癌的風險；情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法