晴時多雲

健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

失眠也失智！慢性失眠者失智風險高4成 老化近3.5年

2025/09/11 12:24

研究發現，慢性失眠患者罹患失智症風險高出40%。圖為失眠者接受音療後入睡。（法新社）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕年齡、遺傳、高血壓等，都是導致失智症主要風險因素。但還有1個容易被人忽略的風險因素存在，那就是睡眠不足。國際醫療機構妙佑醫療國際（Mayo Clinic）針對慢性失眠如何影響大腦進行研究，發現慢性失眠患者罹患失智症風險高出40%。

根據紐約郵報（New York Post）報導，該研究發表於美國神經學學會醫學期刊上。妙佑醫療國際研究作者卡瓦略（Diego Z. Carvalho）博士的團隊，對2750名平均年齡為70歲的認知健康老年人進行為期5年追蹤調查。參與者每年接受思維和記憶力測試，部分參與者還接受腦部掃描，以尋找腦損傷和阿茲海默症跡象。

這些老人中約16%的人患有慢性失眠症。慢性失眠定義為每週3天或3天以上有睡眠障礙，且持續至少3個月。在失眠者當中有14%發展為輕度認知障礙或失智症。在沒有失眠問題的人群中，發展成輕度認知障礙或失智症比例則為10%。

研究團隊發現，慢性失眠症患者罹患輕度認知障礙或失智症的風險高出40%，這相當於老化3.5年。

研究人員也指出，報告睡眠困難的人最初認知測試得分較低，白質高訊號（white matter hyperintensities）和澱粉樣斑（amyloid plaques）較多，而這些都是臨床前失智症的關鍵指標。

報告睡眠品質比平常更好的受試者，白質高訊號減少可能性更大。卡瓦略表示，這證明治療慢性失眠不僅是提高睡眠質量，還可能在老化過程中保護大腦健康。

卡瓦略指出，研究結果也進一步證明睡眠不僅僅是為了休息，更是為了大腦的恢復力。他強調，失眠會使大腦發生變化和思考能力下降，這表明慢性失眠可能是早期預警信號，甚至是未來認知問題的誘因。

