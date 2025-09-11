自由電子報
揮別五十肩！ 針灸結合小針刀鬆解關節沾黏

2025/09/11 12:26

高雄秀傳醫院中醫部張維麟醫師採用針灸結合小針刀雙管齊下，為患者擺脫「五十肩」困擾。（高秀醫院提供）

高雄秀傳醫院中醫部張維麟醫師採用針灸結合小針刀雙管齊下，為患者擺脫「五十肩」困擾。（高秀醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕罹患俗稱「五十肩」的手臂及肩關節疼痛難耐，透過針灸與小針刀雙管齊下的複合式治療，成效顯著、副作用低。

69歲葉姓婦人近半年飽受右肩劇痛之苦，手臂僵硬程度像被「冰凍」住，疼痛日漸加劇，連梳頭髮、穿衣服簡單動作都因疼痛難以完成，嚴重影響日常生活，求診高雄秀傳醫院中醫部，醫師張維麟研判患者是「五十肩」症狀，以針灸與小針刀複合式治療，不到1個月右肩疼痛明顯改善，靈活度提升。

張維麟表示，「五十肩」的醫學名稱為「沾黏性肩關節囊炎」，是因肩關節周圍的關節囊及軟組織發炎，導致組織增厚、纖維化，進而造成關節腔空間變小，活動度嚴重受限；從中醫觀點分析，此症屬於「痺症」範疇，與年老體虛、氣血不足，或外傷、勞損導致經絡阻滯、氣血瘀阻有關，若延誤治療，關節沾黏將日益嚴重，恢復期也會更長。

張維麟採用針灸結合小針刀雙管齊下治療策略，先透過針灸肩部周圍穴位，如肩三針，來疏通經絡、活血化瘀、消炎止痛，為緊繃的肩部肌肉筋膜「鬆綁」；接著再運用小針刀微創治療，針對肩關節周圍沾黏或纖維化組織進行鬆解剝離，直接解除關節囊的束縛，擴大關節活動空間，並提醒患者平時可多按壓「肩三針」等穴位來保養減輕發炎及疼痛。

張維麟醫師提醒民眾平時應注意肩部保健，包括保持動態生活，避免長時間維持同一姿勢，適度伸展運動，每日進行和緩的肩關節伸展操，注意肩部保暖，避免過度使用，提重物或進行重複勞動應量力而為，若出現肩部不明原因的悶痛或活動角度受限，應及早治療，即可遠離五十肩的困擾。

