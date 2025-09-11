自由電子報
健康 > 心理精神

教育部推神經科學強化輔導人員專業 促進學生心理健康

2025/09/11 12:29

教育部推神經科學強化輔導人員專業，促進學生心理健康。（教育部提供）

教育部推神經科學強化輔導人員專業，促進學生心理健康。（教育部提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕為促進學生心理健康，教育部強化輔導人員的專業，邀請臨床精神科醫師講授大腦神經科學的知識，協助輔導人員了解學生的腦部發展、認知運作，使輔導人員能同理學生的情緒及行為表現，並教導學生運用所能去因應困擾等，全國40名輔導人員參與受訓。

教育部國教署組長葉信村說明，教育部委請國立彰化高中辦理「114年度專業輔導人員在職訓練研習」，對象為具有心理師、社工師證書者。

葉信村表示，學生的發展困擾可能來自學業、家庭、人際關係、情緒等因素，學生的成長歷程，需要身邊他人的認同及理解，以獲得發展上的心理支持，亦需身邊重要他人適切引導，透過專業支持策略，協助學生因應調適發展困擾。

具臨床經驗的精神科醫師授課主題為「啟動愛的神經連結：神經科學引領的親師與青少年溝通藝術」，透過講授大腦神經科學的知識，讓專業輔導人員了解學生的腦部發展、認知運作，使專業輔導人員能同理學生的情緒及行為表現，並教導學生運用所能去因應困擾；亦教導專業輔導人員親師溝通的策略，強化專業輔導人員與老師、家長共同合作的能力，協助老師與家長提供學生合宜的成長支持。

葉信村表示，專業輔導人員可以藉研習培訓，即時釐清研習中的困惑，將所學運用於日後的輔導工作中，教育部每年補助學生輔導諮商中心經費，提供專業輔導人員督導資源，透過定期的督導活動，增進專業輔導人員的個案處遇能力，進而提供學生較為適切的輔導服務，穩定學生的身心發展。

