中秋吃柚子「藥」小心！ 恐影響藥物代謝加強副作用

〔記者蔡愷恆／台北報導〕中秋將至，也是台灣柚子產季。柚子具有豐富維生素C和纖維質，有助消化和增強免疫力，不過民眾若在服用特定藥物，需特別留意不能與柚子併用，可能會影響藥物代謝。北市聯醫陽明院區藥劑科藥師李篤生說明，這些藥物多為慢性病藥物，建議在服用前閱讀藥品說明書，或是洽詢醫師藥師。

李篤生解釋，柚子含有呋喃香豆素（furanocoumarins），會抑制人體肝臟和小腸中的CYP3A4酵素，導致藥物在體內停留過久，血中濃度升高，增加副作用風險。他也舉例說明，降血壓藥可能導致血壓過低，降膽固醇藥可能引發肌肉損傷，嚴重時甚至造成心律不整或腎臟問題。他補充，台灣文旦柚子與葡萄柚同屬柑橘科，交互作用相似，中秋時節食用頻繁，更應留意。

李篤生表示，服用以下藥物的民眾需要特別留意：降膽固醇藥（如atorvastatin、simvastatin、lovastatin）、降血壓藥（如nifedipine、amlodipine）、抗凝血藥（如warfarin）、免疫抑制劑（如cyclosporine）、抗心律不整藥（如amiodarone）、抗組織胺藥（如fexofenadine）、鎮靜劑（如diazepam）、壯陽藥（如sildenafil）、抗癌藥（如ribociclib），以及抗癲癇藥（carbamazepine）或抗愛滋藥。

李篤生也指出，許多人以為間隔2小時即可，但柚子的酵素抑制效果可持續數小時至2至3天。研究顯示，吃一顆柚子或喝200毫升的柚子汁，在4小時內影響最大，24小時後仍有餘效。他說，因此，不論間隔多久，最好避免併用，特別是長期服藥者。若偶爾想吃，少量為宜並諮詢專業人士，優先選擇蘋果、香蕉等水果。

北市聯醫陽明院區藥劑科藥師李篤生說明，這些藥物多為慢性病藥物，建議在服用前閱讀藥品說明書，或是洽詢醫師藥師。（記者蔡愷恆攝）

