自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

中秋吃柚子「藥」小心！ 恐影響藥物代謝加強副作用

2025/09/11 10:50

柚子具有豐富維生素C和纖維質，有助消化和增強免疫力，不過民眾若在服用特定藥物，需特別留意不能與柚子併用，可能會影響藥物代謝。（記者蔡愷恆攝）

柚子具有豐富維生素C和纖維質，有助消化和增強免疫力，不過民眾若在服用特定藥物，需特別留意不能與柚子併用，可能會影響藥物代謝。（記者蔡愷恆攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕中秋將至，也是台灣柚子產季。柚子具有豐富維生素C和纖維質，有助消化和增強免疫力，不過民眾若在服用特定藥物，需特別留意不能與柚子併用，可能會影響藥物代謝。北市聯醫陽明院區藥劑科藥師李篤生說明，這些藥物多為慢性病藥物，建議在服用前閱讀藥品說明書，或是洽詢醫師藥師。

李篤生解釋，柚子含有呋喃香豆素（furanocoumarins），會抑制人體肝臟和小腸中的CYP3A4酵素，導致藥物在體內停留過久，血中濃度升高，增加副作用風險。他也舉例說明，降血壓藥可能導致血壓過低，降膽固醇藥可能引發肌肉損傷，嚴重時甚至造成心律不整或腎臟問題。他補充，台灣文旦柚子與葡萄柚同屬柑橘科，交互作用相似，中秋時節食用頻繁，更應留意。

李篤生表示，服用以下藥物的民眾需要特別留意：降膽固醇藥（如atorvastatin、simvastatin、lovastatin）、降血壓藥（如nifedipine、amlodipine）、抗凝血藥（如warfarin）、免疫抑制劑（如cyclosporine）、抗心律不整藥（如amiodarone）、抗組織胺藥（如fexofenadine）、鎮靜劑（如diazepam）、壯陽藥（如sildenafil）、抗癌藥（如ribociclib），以及抗癲癇藥（carbamazepine）或抗愛滋藥。

李篤生也指出，許多人以為間隔2小時即可，但柚子的酵素抑制效果可持續數小時至2至3天。研究顯示，吃一顆柚子或喝200毫升的柚子汁，在4小時內影響最大，24小時後仍有餘效。他說，因此，不論間隔多久，最好避免併用，特別是長期服藥者。若偶爾想吃，少量為宜並諮詢專業人士，優先選擇蘋果、香蕉等水果。

北市聯醫陽明院區藥劑科藥師李篤生說明，這些藥物多為慢性病藥物，建議在服用前閱讀藥品說明書，或是洽詢醫師藥師。（記者蔡愷恆攝）

北市聯醫陽明院區藥劑科藥師李篤生說明，這些藥物多為慢性病藥物，建議在服用前閱讀藥品說明書，或是洽詢醫師藥師。（記者蔡愷恆攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中