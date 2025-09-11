老師壓力大！苗栗頭份新增心理諮商所 提供6次免費諮商服務

教育部提供全國中小學及公立幼兒園老師免費心理諮商服務，去年起加碼補助地方政府，並將教保員納入補助適用對象。（資料照）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市一所幼兒園，日前發生新生家長不滿園方交通事故及幼兒適應問題調處，將園長打成腦震盪的事件。縣府教育處表示，教師及教保員不僅要面對學術挑戰，還需處理複雜的親師生關係及行政事務，身心壓力日益增加，於頭份市新增合作心理諮商所，協助教師及教保員減輕心理或情緒困擾。

教育部提供全國中小學及公立幼兒園老師免費心理諮商服務，去年起加碼補助地方政府，並將教保員納入補助適用對象。苗縣府也自去年起委託國立台北教育大學心理諮商暨健康促進中心辦理相關計畫，並續辦今年服務計畫。

縣府教育處學前科表示，去年計畫合作的「芳蘭心理諮商所」位處台北市，雖有提供通訊、線上服務，但仍有距離，今年則新增位於頭份市的「逍遙心理諮商所」，作為新的在地實體諮商據點，讓縣內教師與教保員多了一項選擇，不僅節省通勤時間，更透過在地化服務，提供一個更具隱私與信任感的諮詢空間，能夠安心地尋求專業協助。

學前科表示，教師及教保員可享免費6次心理諮商、諮詢服務，必要時得延長至8次，每次約50分鐘。所有相關服務嚴格遵守保密原則，教師及教保員可依自身需求，自行預約申請。

