自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

老師壓力大！苗栗頭份新增心理諮商所 提供6次免費諮商服務

2025/09/11 10:47

教育部提供全國中小學及公立幼兒園老師免費心理諮商服務，去年起加碼補助地方政府，並將教保員納入補助適用對象。（資料照）

教育部提供全國中小學及公立幼兒園老師免費心理諮商服務，去年起加碼補助地方政府，並將教保員納入補助適用對象。（資料照）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市一所幼兒園，日前發生新生家長不滿園方交通事故及幼兒適應問題調處，將園長打成腦震盪的事件。縣府教育處表示，教師及教保員不僅要面對學術挑戰，還需處理複雜的親師生關係及行政事務，身心壓力日益增加，於頭份市新增合作心理諮商所，協助教師及教保員減輕心理或情緒困擾。

教育部提供全國中小學及公立幼兒園老師免費心理諮商服務，去年起加碼補助地方政府，並將教保員納入補助適用對象。苗縣府也自去年起委託國立台北教育大學心理諮商暨健康促進中心辦理相關計畫，並續辦今年服務計畫。

縣府教育處學前科表示，去年計畫合作的「芳蘭心理諮商所」位處台北市，雖有提供通訊、線上服務，但仍有距離，今年則新增位於頭份市的「逍遙心理諮商所」，作為新的在地實體諮商據點，讓縣內教師與教保員多了一項選擇，不僅節省通勤時間，更透過在地化服務，提供一個更具隱私與信任感的諮詢空間，能夠安心地尋求專業協助。

學前科表示，教師及教保員可享免費6次心理諮商、諮詢服務，必要時得延長至8次，每次約50分鐘。所有相關服務嚴格遵守保密原則，教師及教保員可依自身需求，自行預約申請。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中