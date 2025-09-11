自由電子報
數位植牙如「神助」 牙周病長者可開心大口吃牛排

2025/09/11 10:18

嘉基口腔醫學部醫師蔡祐年透過數位植牙技術，幫助王先生重建缺牙區後，咬合力也近乎自然牙齒。（嘉基提供）

嘉基口腔醫學部醫師蔡祐年透過數位植牙技術，幫助王先生重建缺牙區後，咬合力也近乎自然牙齒。（嘉基提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕隨著科技進步，數位植牙能大幅提升手術精確度，再搭配數位影像及精準導航系統，不僅減少組織損傷，也降低術後腫脹不適感。嘉義一名67歲王先生因長年牙周病，早年做的假牙也出現狀況，日前接受嘉義基督教醫院牙科團隊進行數位導航精準植牙，重建缺牙區後，以前他總是餐餐稀飯，現在可以開心大口吃牛排了。

王先生說，他有長年牙周病，掉了幾顆牙，吃東西不方便，總覺得咬食物不夠力、咀嚼力不足，早年做的假牙也出現狀況，他懼怕看牙醫，但牙齒吃東西會酸軟，已浮腫好幾個禮拜，最後決定到嘉基牙科部，接受牙周病治療及數位植牙的評估。

嘉基口腔醫學部醫師蔡祐年透過3D斷層掃描，檢視王先生的骨頭條件，再利用電腦模擬植牙位置，搭配3D列印導引模板，讓植牙手術更精準、更快速，王先生重建缺牙區後，咬合力也近乎自然牙齒。

蔡祐年說，有別於傳統植牙，數位植牙能在術前先進行3D模擬、規劃植體位置與角度，並透過導引模板輔助植牙，大幅提升手術精確度、大幅縮短植牙手術時間，再搭配數位影像及精準導航系統，不僅減少組織損傷，也降低術後腫脹不適感，不僅能協助像王先生這樣的高齡患者，也能處理全口重建或其他困難案例。

蔡祐年提醒，植牙並不是人人都能直接進行，術前需先進行完整評估，同時考量身健康狀況，例如糖尿病、骨質疏鬆等慢性疾病或抽菸習慣，都可能影響植牙的成功率。

植牙並不是「做完就沒事」，植牙後要特別注意口腔清潔，養成正確刷牙與使用牙線或沖牙機的習慣；飲食方面，建議術後一開始避免咬堅硬食物，定期回診追蹤並持續保養，植體的壽命往往可以超過10年甚至更久，若忽略清潔，則可能出現植體周圍炎，甚至導致植牙失敗。

