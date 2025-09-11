限制級
長年霸榜苗縣前3大死因 醫院成立第二導管室護健康
〔記者彭健禮／苗栗報導〕根據苗栗縣10大死因統計，心血管疾病長年位居前3，凸顯心導管檢查與治療，及強化心血管與透析病人整合性照護的重要性。為恭紀念醫院肩負全縣前兩大市鎮的醫療服務區，成立第二導管室，擴大服務量能，守護鄉親健康。
苗栗縣政府統計至今年2月底，全縣65歲以上老年人口達10萬4879人，約占總人口的19.69％，已進入「高齡社會」階段。隨著社會高齡化的進程，心血管疾病及其他導管手術需求量持續攀升。
為恭醫院表示，且心血管疾病長年位居全縣前3大死因之一，加上醫院所在醫療服務區域包含全縣人口數第一、第二的頭份市、竹南鎮，原有導管室已逐漸無法滿足民眾需求，因此啟動第二導管室建置計畫。
院方表示，第二導管室於8月啟用，引進先進醫療設備，可執行各類心導管檢查、介入治療及周邊血管手術，有效提升手術的精準度與安全性，希冀藉由擴大醫療服務量能，縮短病人等候時間，並提供更即時、完善的照護。除了導管手術，也肩負血液透析瘻管的照護重任，能更有效地處理瘻管阻塞與狹窄問題。
為恭醫院院長李文源表示，第二導管室的啟用，將有效分流手術排程，不僅能處理更多複雜的病症，更能提升急重症病人的黃金搶救時間。未來，醫院將持續精進醫療技術與設備，致力於成為鄉親信賴的醫療中心。
