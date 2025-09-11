杏林環保「綠」先鋒 醫院獲國家企業環保獎金級獎肯定

奇美醫院獲第7屆國家企業環保獎金級獎，院長林宏榮接受副總統蕭美琴表揚。（奇美醫院提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕醫療院所屬高耗能、高碳排行業，奇美醫院積極發展精準醫療、人工智慧醫療協作、優化數位轉型、落實綠色採購、醫療服務過程資源減量等永續節能策略，獲得第7屆國家企業環保獎非製造組金級獎，也是國內第1家獲得該項殊榮的醫療機構，昨（10日）獲副總統蕭美琴頒獎表揚。

奇美醫院以建構環境永續健康智慧友善醫院為目標，推動環保不遺餘力，已連續8年獲得台南巿政府「績優綠色採購企業獎」，2020年起接連獲得環境部國家企業環保獎非製造組二銀級獎、三銅級獎佳績，今年再奪下金級獎殊榮，由奇美醫院院長林宏榮北上接受環境部長彭啟明頒發獎狀，並至總統府接受表揚。

請繼續往下閱讀...

林宏榮表示，奇美醫院長期以來不僅在臨床醫療作業提供病人優質急重症醫療照護，並推遠距醫療，投入在宅急症照護服務等，為了讓醫院營運活動對環境影響衝擊最小化，2023年4月起，也將「行政品質管理委員會」擴編為「永續經營暨行政品質管理委員會」，定期討論節能、減碳、創能等環保永續相關議題，同時推動性別平權及孕婦職場友善環境，多管齊下建構環境永續健康智慧友善醫院。

此次再獲第7屆國家企業環保獎金級獎，是肯定更是責任的開始，面對氣候變遷、全球暖化，奇美醫院將以「好！還要更好」的精神，持續善盡企業社會責任，守護健康、守護環境。

奇美醫院獲第7屆國定企業環保獎非製造組金級獎，與其他獲獎企業代表一同獲副總統蕭美琴接見。（奇美醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法