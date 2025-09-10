亞洲首對分離連體嬰忠義曝腹部腫脹照片 網友喊「早日康復」

忠義身體狀況不佳，昨日在社群平台公布，暫停所有公開活動與工作，今更貼出肚子高度腫脹照片。（翻攝自張忠義臉書）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕亞洲首對分離連體嬰忠仁、忠義兄弟在1979年接受12小時分割手術後，終於成獨立個體，然而忠仁於2019年逝世，近日也傳出忠義身體狀況不佳，昨日在社群平台宣佈暫停所有公開活動與工作，今（10日）更貼出肚子高度腫脹照片。

忠義的社群媒體寫道，照片中可見的腹部高度腫脹，正是每日必須承受與面對的身體負擔之一。除了特別感謝照護團隊每日投入專業治療與細緻照護，讓相關症狀得以被積極控制，避免腹部脹大進一步惡化，並為後續治療與休養爭取關鍵時間，也感謝社會各界的關心與鼓勵。團隊已完整轉達各方祝福與支持，也由衷感受到大家的溫暖力量。

他表示，面對嚴峻不適，始終以堅定態度面對治療，從不言放棄，「這份不放棄，不是逞強，而是以科學為本、以希望為向的持續努力：按部就班治療、如實回報身體感受、適時休息恢復。照片背後，是忠義日復一日的努力。」他也呼籲，以支持代替好奇，以理解代替評斷。

文中說：「願我們在看見忠義的同時，也學會在自己的人生難關裡彼此扶持。」

