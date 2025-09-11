健康網》頭上、床上2選1？ 治療雄性禿也能兼得

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕表示，透過藥物搭配調整法或性功能輔助療法、日常作息優化法就能兼顧頭上與床上；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕髮際線開始後退，M字額、地中海輪番上陣，好不容易鼓起勇氣接受雄性禿治療，卻發現床上表現跟著「退步」？恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕表示，透過藥物搭配調整法或性功能輔助療法、日常作息優化法就能兼顧兩者，不過在進行療程前，務必諮詢泌尿科醫師，切勿擅自停藥或自行搭配服藥。

陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」發文說明，DHT（二氫睪酮）是一種由睪固酮轉化而來的男性荷爾蒙，在青春期有助於促進男性特徵的發育（體毛生長、聲音低沉等），同時DHT也會受到遺傳基因影響，一旦體內DHT濃度過高、或本身具有雄性禿基因，則會導致毛囊收縮、生長週期縮短，形成雄性禿。

陳鈺昕指出，目前衛服部核可的治療藥物主成分為Finasteride（非那雄胺）和Dutasteride（度他雄胺），原理皆是透過抑制5α還原酶，來減少體內DHT生成，以阻止毛囊遭到攻擊造成落髮，但有患者反映服藥後開始床上表現不佳、性慾減低、勃起功能變弱。

組合療法 上下都兼顧

●藥物搭配調整法：可搭配使用PDE5抑制劑（威而鋼、犀利士、賽倍達），幫助血管擴張，讓海綿體血流更順暢、勃起不卡卡。

●性功能輔助療法：不想依賴藥物，可採用非侵入式的「低能量體外震波」，透過儀器將震波傳遞至陰莖海綿體，療法優勢：無侵入、無痛感、治療時間快速（約10-15分鐘／次）、促進血管修復與生成、提高自然勃起力。

●日常作息優化法：聽從醫囑建議，養成規律運動增加血液循環、充足睡眠維持荷爾蒙平衡、減壓放鬆不疲累。

