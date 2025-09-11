自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》頭上、床上2選1？ 治療雄性禿也能兼得

2025/09/11 18:39

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕表示，透過藥物搭配調整法或性功能輔助療法、日常作息優化法就能兼顧頭上與床上；情境照。（圖取自freepik）

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕表示，透過藥物搭配調整法或性功能輔助療法、日常作息優化法就能兼顧頭上與床上；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕髮際線開始後退，M字額、地中海輪番上陣，好不容易鼓起勇氣接受雄性禿治療，卻發現床上表現跟著「退步」？恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕表示，透過藥物搭配調整法或性功能輔助療法、日常作息優化法就能兼顧兩者，不過在進行療程前，務必諮詢泌尿科醫師，切勿擅自停藥或自行搭配服藥。

陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」發文說明，DHT（二氫睪酮）是一種由睪固酮轉化而來的男性荷爾蒙，在青春期有助於促進男性特徵的發育（體毛生長、聲音低沉等），同時DHT也會受到遺傳基因影響，一旦體內DHT濃度過高、或本身具有雄性禿基因，則會導致毛囊收縮、生長週期縮短，形成雄性禿。

陳鈺昕指出，目前衛服部核可的治療藥物主成分為Finasteride（非那雄胺）和Dutasteride（度他雄胺），原理皆是透過抑制5α還原酶，來減少體內DHT生成，以阻止毛囊遭到攻擊造成落髮，但有患者反映服藥後開始床上表現不佳、性慾減低、勃起功能變弱。

組合療法 上下都兼顧

●藥物搭配調整法：可搭配使用PDE5抑制劑（威而鋼、犀利士、賽倍達），幫助血管擴張，讓海綿體血流更順暢、勃起不卡卡。

●性功能輔助療法：不想依賴藥物，可採用非侵入式的「低能量體外震波」，透過儀器將震波傳遞至陰莖海綿體，療法優勢：無侵入、無痛感、治療時間快速（約10-15分鐘／次）、促進血管修復與生成、提高自然勃起力。

●日常作息優化法：聽從醫囑建議，養成規律運動增加血液循環、充足睡眠維持荷爾蒙平衡、減壓放鬆不疲累。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中