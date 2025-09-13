健康網》5大常見便秘原因 中醫改善這樣做

雲品中醫診所中醫師表示，中醫依照體質建議多吃適合的潤腸食物、針灸、按摩肚臍周圍，喚醒腸道動力；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕「蹲很久卻什麼都沒生出來」是便秘的日常困擾，雲品中醫診所中醫師在臉書專頁「雲品中醫診所」發文指出，中醫將便秘分為實證與虛證，又依照體質建議多吃適合的潤腸食物、針灸、按摩肚臍周圍，喚醒腸道動力。

常見的便秘原因

●壓力大、情緒影響：學生、上班族長期緊繃，會讓腸道蠕動變慢。中醫認為「肝氣鬱結，氣機不暢」，腸道就卡住了。

●生活習慣不良：久坐少動、飲食不正常、水分不足。腸道缺乏刺激，蠕動自然減弱。

●手術或疾病影響：開刀後、腸道乾燥、藥物副作用，讓腸道暫時「罷工」。

●年紀影響：老年人體虛、代謝慢，腸道功能下降。中醫說「氣血不足，津液虧虛」，所以大便乾硬難排。

●精神與體質因素：緊張、焦慮、壓力，加上體質虛弱（氣虛、陰虛），都可能導致便秘。

依體質的潤腸食物

●肝鬱氣滯型：多放鬆，適合疏肝理氣茶（玫瑰花、陳皮、佛手）。

●濕熱型：清熱通便，多喝水，決明子茶、綠豆湯。

●氣虛型：補氣健脾，黃耆、山藥、紅棗都是好選擇。

●陰虛型：滋陰潤燥，芝麻、蜂蜜幫助潤腸。

