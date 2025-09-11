自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》「靜脈功能不全」不可逆 醫：政治家屬高危險群

2025/09/11 10:39

現年79歲的美國總統川普雙腳腫脹，診斷結果為慢性靜脈功能不全。（法新社）

現年79歲的美國總統川普雙腳腫脹，診斷結果為慢性靜脈功能不全。（法新社）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現年79歲的美國總統川普被拍到雙腳腫脹明顯，白宮說明，診斷結果為慢性靜脈功能不全。大安博診所心臟血管外科醫師吳欣岱在臉書粉專「吳欣岱＠台灣基進」表示，靜脈疾患向來盛行率高，影響生活品質嚴峻，而久站久坐等生活型態容易造成這情形。

川普有慢性靜脈功能不全導致的腳腫，吳欣岱說明，雖然心血管疾病以中風、心肌梗塞較為嚴重，但靜脈疾患才是盛行率高、更加影響生活品質的小麻煩。光是靜脈曲張在65歲以上人口的統計，就高達5成，「川普有這個問題實在不奇怪。」而造成靜脈功能不佳的狀況，包括久站久坐等生活型態，政治人物選舉時要站路口，久坐開會一整天，自然是高風險族群。

同時吳欣岱提醒大家：走路、跑步等活動，雙腿靜脈內的壓力會比站著不動，還要低好幾倍唷！所以千萬要提醒自己定期站起來走一走，甚至使用醫療用彈性襪，以避免病況惡化。吳欣岱提醒，靜脈功能不全常常是一個不可逆的退化過程，如果有類似情況一定要找醫生定期檢查，平時好好保養。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中