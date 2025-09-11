健康網》「靜脈功能不全」不可逆 醫：政治家屬高危險群

現年79歲的美國總統川普雙腳腫脹，診斷結果為慢性靜脈功能不全。（法新社）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現年79歲的美國總統川普被拍到雙腳腫脹明顯，白宮說明，診斷結果為慢性靜脈功能不全。大安博診所心臟血管外科醫師吳欣岱在臉書粉專「吳欣岱＠台灣基進」表示，靜脈疾患向來盛行率高，影響生活品質嚴峻，而久站久坐等生活型態容易造成這情形。

川普有慢性靜脈功能不全導致的腳腫，吳欣岱說明，雖然心血管疾病以中風、心肌梗塞較為嚴重，但靜脈疾患才是盛行率高、更加影響生活品質的小麻煩。光是靜脈曲張在65歲以上人口的統計，就高達5成，「川普有這個問題實在不奇怪。」而造成靜脈功能不佳的狀況，包括久站久坐等生活型態，政治人物選舉時要站路口，久坐開會一整天，自然是高風險族群。

請繼續往下閱讀...

同時吳欣岱提醒大家：走路、跑步等活動，雙腿靜脈內的壓力會比站著不動，還要低好幾倍唷！所以千萬要提醒自己定期站起來走一走，甚至使用醫療用彈性襪，以避免病況惡化。吳欣岱提醒，靜脈功能不全常常是一個不可逆的退化過程，如果有類似情況一定要找醫生定期檢查，平時好好保養。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法