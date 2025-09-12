自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》減肥排便3天1次仍正常！ 營養師解析4便秘原因

2025/09/12 09:05

營養師廖欣儀提到，排便困難或糞便乾硬，可能與喝水不足、纖維吃太少、活動量不夠或壓力等因素有關；情境照。（圖取自freepik）

營養師廖欣儀提到，排便困難或糞便乾硬，可能與喝水不足、纖維吃太少、活動量不夠或壓力等因素有關；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕開始減肥後，原本一兩天就會上1次廁所，結果現在變成三天才有動靜？很多人第一反應就是「慘了，我是不是便祕了？」營養師廖欣儀提到，醫學上的便祕定義是：週少於三次，或是每次都要很用力、而且大便又乾又硬。一到三天上一次大號，其實還算在正常範圍內。而排便困難或糞便乾硬，可能與喝水不足、纖維吃太少、活動量不夠或壓力等因素有關。

廖欣儀於臉書專頁「欣儀的營養聊天室」發文提到，如果覺得排便很困難，或是大出乾硬的便便，常見原因就是「水喝太少」。像是夏天流汗多、運動完忘了補水，或是以前常喝飲料，現在為了減肥戒掉卻沒補上白開水，這些都會讓腸道缺水。

廖欣儀建議，可以先從喝水開始調整，一天至少要喝到體重（公斤）× 30-35 c.c.的水，如果有運動流汗、發燒、腹瀉或嘔吐，還要再額外補上300-500c.c.。小秘訣是早上起床先來一杯溫開水，能幫助腸胃「醒過來」。

廖欣儀提到，如果水已經喝得很夠，每天超過2000c.c.，而且大便也不硬，只是三天一次，這可能跟「吃太少」有關。食物殘渣不夠，腸子就沒那麼快需要排空。這時可以靠蔬菜、全穀類等「高纖」食物來增加便便的體積，自然就會比較順暢。例如早餐可以吃個黑木耳燕麥粥，水溶性纖維高，順暢感很快就出來了

廖欣儀進一步說明，還有一個原因是「動得不夠」。長時間坐著工作的人，腸胃蠕動會變慢。可以多做快走、慢跑、游泳這類有氧運動，或者在家試試腹部按摩，順著肚臍畫圈揉，每天10分鐘，也能幫助腸子動起來。

廖欣儀補充，別忘了藥物和生活壓力也會影響。像是止痛藥、胃乳、部分精神科藥物都可能讓人便秘；如果最近壓力大、睡不好，也會打亂自律神經，讓排便忽快忽慢。這種狀況就需要更仔細調整，甚至尋求醫師幫忙。總之，先檢查自己水夠不夠、纖維吃得夠不夠、動得夠不夠，很多便祕問題就能改善。

