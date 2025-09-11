健康網》看醫生突昏倒！醫解釋「血管迷走性昏厥」

有醫師談到診間內有位感染流感的16歲女病患，在診間內昏倒的事件。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕突然暈倒是很可能發生的！耳鼻喉科醫師張弘在診間診治一名年輕女病患途中，女子突然昏倒，所幸旁邊護理師處理得宜，躺平且給予氧氣，很快地恢復正常。張弘在粉專「張弘 耳鼻喉科醫師」表示，女子很可能發生「血管迷走性昏厥」，發生原因多元，呼籲診所平時要對類似狀況有準備

張弘表示，門診有位16歲女性，因為高燒、全身痠痛、喉嚨痛就診。經快篩檢驗出A型流感。患者進診間開報告時，突然臉色蒼白站立不穩，竟然昏倒了！還好護理師立刻扶助患者。我們趕快監測血氧、血壓、心跳，同時躺平、給予氧氣、監控意識狀態。當時她的收縮壓掉到80多，經過5-10分鐘觀察，慢慢回復正常；後續給予克流感藥物治療

請繼續往下閱讀...

張弘提醒，這樣的情況，特別是在醫療院所，很可能發生，也因此我們平常需要做好準備。張弘推測這位患者的情況是「血管迷走性昏厥」（VASOVAGAL SYNCOPE），常見原因包含：看到血、暈針、壓力、焦慮、疲勞等；導致自主神經調控出問題，進一步導致血壓、心跳下降，腦部血液灌流不足而昏厥。這位患者可能是因為A型流感不適，進一步引發。

最後張弘提醒打疫苗之重要性。「得流感，大部分都非常不適，因此也提醒大家：10月，流感疫苗開打，一定要記得打起來，保護自己也保護他人。」

疾管署提醒，10月1日起公費流感疫苗開打，民眾接種狀況非常踴躍，已有部分衛生所出現大排長龍現象，因此建議民眾可先用手機、平板等行動裝置或電腦查詢疾管署全球資訊網首頁「公費流感疫苗合約院所查詢系統」選擇方便之合約院所接種，以節省等候時間。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法