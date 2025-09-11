自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》成天腰痛好不了？ 醫授4招改善

2025/09/11 19:54

板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓表示，可以透過注意姿勢、適度運動與伸展、調整睡眠姿勢、改善日常習慣來減緩腰痛；情境照。（圖取自freepik）

板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓表示，可以透過注意姿勢、適度運動與伸展、調整睡眠姿勢、改善日常習慣來減緩腰痛；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕據統計，大概有8成的台灣人，一生之內都有腰痛的困擾，也有不少人長期受腰痛所苦。板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓在臉書專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」發文表示，可以透過注意姿勢、適度運動與伸展、調整睡眠姿勢、改善日常習慣來減緩腰痛，如長期未改善，或疼痛持續加劇，記得盡快就醫。

注意正確姿勢

陳鈺泓指出，長時間維持不良姿勢是造成腰痛的主要原因之一。坐的時候要保持背部挺直，雙腳平放於地面。要選擇符合人體工學的椅子，避免前傾或駝背。站立時，雙肩放鬆，重心平均分配在雙腳上。避免單腳站立或翹二郎腿。良好的姿勢能減少腰部壓力，是緩解腰痛的關鍵。

適度運動與伸展

陳鈺泓說，缺乏運動可能讓腰部肌肉僵硬，進一步加劇疼痛。推薦可以做這些運動，都能緩解腰痛，像瑜珈的「嬰兒式」或「貓牛式」這類動作，都有助於放鬆腰部肌群，或是核心訓練，能增強腹肌和背肌，穩定腰椎。還有簡單伸展，每天可以花5-10分鐘伸展腰部，有助於減少僵硬感。不過陳醫師要提醒，做這些運動都要記得循序漸進，避免過度運動導致腰部受傷。

調整睡眠姿勢

陳鈺泓提到，不當的睡眠姿勢，也可能加劇腰痛。側睡的時候，把一個枕頭夾在雙膝之間，保持脊椎對齊。如果是習慣仰睡的朋友，建議在膝蓋下方墊一個枕頭，減少腰部壓力。然後也可以挑選適合的床墊，太硬或太軟都可能讓腰痛更嚴重。

改善日常習慣

避免讓腰部承受過多負擔，像是搬重物的時候，很多人就會習慣只彎腰下去搬，但正確應該是要彎曲膝蓋、使用腿部力量，而不是用腰部承受重量。另外也要避免久坐，每30分鐘起身活動一下，讓腰部有喘息的機會。如果可以的話，陳醫師也會建議鞋子以舒適為主，避免高跟鞋或不適合的鞋款，減輕腰部壓力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中