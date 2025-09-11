健康網》成天腰痛好不了？ 醫授4招改善

板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓表示，可以透過注意姿勢、適度運動與伸展、調整睡眠姿勢、改善日常習慣來減緩腰痛；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕據統計，大概有8成的台灣人，一生之內都有腰痛的困擾，也有不少人長期受腰痛所苦。板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓在臉書專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」發文表示，可以透過注意姿勢、適度運動與伸展、調整睡眠姿勢、改善日常習慣來減緩腰痛，如長期未改善，或疼痛持續加劇，記得盡快就醫。

注意正確姿勢

陳鈺泓指出，長時間維持不良姿勢是造成腰痛的主要原因之一。坐的時候要保持背部挺直，雙腳平放於地面。要選擇符合人體工學的椅子，避免前傾或駝背。站立時，雙肩放鬆，重心平均分配在雙腳上。避免單腳站立或翹二郎腿。良好的姿勢能減少腰部壓力，是緩解腰痛的關鍵。

請繼續往下閱讀...

適度運動與伸展

陳鈺泓說，缺乏運動可能讓腰部肌肉僵硬，進一步加劇疼痛。推薦可以做這些運動，都能緩解腰痛，像瑜珈的「嬰兒式」或「貓牛式」這類動作，都有助於放鬆腰部肌群，或是核心訓練，能增強腹肌和背肌，穩定腰椎。還有簡單伸展，每天可以花5-10分鐘伸展腰部，有助於減少僵硬感。不過陳醫師要提醒，做這些運動都要記得循序漸進，避免過度運動導致腰部受傷。

調整睡眠姿勢

陳鈺泓提到，不當的睡眠姿勢，也可能加劇腰痛。側睡的時候，把一個枕頭夾在雙膝之間，保持脊椎對齊。如果是習慣仰睡的朋友，建議在膝蓋下方墊一個枕頭，減少腰部壓力。然後也可以挑選適合的床墊，太硬或太軟都可能讓腰痛更嚴重。

改善日常習慣

避免讓腰部承受過多負擔，像是搬重物的時候，很多人就會習慣只彎腰下去搬，但正確應該是要彎曲膝蓋、使用腿部力量，而不是用腰部承受重量。另外也要避免久坐，每30分鐘起身活動一下，讓腰部有喘息的機會。如果可以的話，陳醫師也會建議鞋子以舒適為主，避免高跟鞋或不適合的鞋款，減輕腰部壓力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法