健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》選乳清或大豆蛋白？ 醫：看腎臟健康程度

2025/09/10 20:09

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，對一般健康人來說，適量補充乳清蛋白，不會傷腎；但如果已經有慢性腎病、蛋白尿，那就要慎選，植物蛋白會比較溫和；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕蛋白粉分為動物系蛋白粉乳清蛋白與植物系蛋白粉大豆分離蛋白，兩者在身體代謝的路線不太一樣，新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，對一般健康人來說，適量補充乳清蛋白，不會傷腎；但如果已經有慢性腎病、蛋白尿，那就要慎選，植物蛋白會比較溫和。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文說明，乳清蛋白（whey protein），吸收速度像是跑百米一樣快，運動完喝一杯，有種「肌肉會感謝你」的感覺；大豆分離蛋白，吸收速度較穩定，需要2-4小時，對素食者、或喝牛奶會肚子痛的乳糖不耐者超友善。

蕭捷健說，乳清蛋白含有比較多的「含硫胺基酸」，像半胱胺酸、甲硫胺酸，分解後會產生「硫酸根」，讓尿液偏酸、鈣排出變多，這時腎臟就要多動點工來代謝這些廢物，甚至可能增加結石風險。

蕭捷健提到，大豆蛋白則含有比較多鹼性礦物質（像鈣、鎂），還有一些植化素，對酸鹼平衡的影響比較溫和。而且它的磷多半以「植酸」形式存在，吸收率低，就比較不會造成血磷過高，對腎臟來說，壓力小一點。

蛋白粉怎麼喝

蕭捷健表示，乳清蛋白會讓尿液偏酸，但它吸收速度真的很快，適合在「運動後」補充，讓肌肉優先把它搶走利用掉，代謝廢物少一點，腎臟自然輕鬆一點。

WHO建議，一般人每天每公斤體重攝取約 0.8 克蛋白質。如果你有在運動，目標就可以拉到 1.2-2 克。

蕭捷健以60公斤重的人舉例，靜態生活約48克蛋白質，有重訓習慣約72-120克蛋白質，其中，蛋白粉最多佔「一半」，剩下建議還是從天然食物來（畢竟食物有纖維、微量元素，一起吃比較安心）。而總蛋白只要控制在2g/kg體重以下，對健康的腎臟來說，其實沒問題。

