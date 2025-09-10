牛奶喝全脂還是低脂？哈佛教授解答：關鍵在「換什麼」

牛奶究竟該喝全脂還是低脂？專家指出，若每天只喝一份（約240毫升）牛奶，不論是全脂或低脂，對心血管疾病的影響差異並不明顯，真正重要的是飲食中「用什麼食物取代乳脂」；示意圖。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕牛奶究竟該喝全脂還是低脂？哈佛大學公共衛生學院流行病學與營養學教授威立特（Walter Willett）近日接受媒體訪問時指出，若每天只喝一份（約240毫升）牛奶，不論是全脂或低脂，對心血管疾病的影響差異並不明顯；真正重要的是飲食中「用什麼食物取代乳脂」。

根據《華盛頓郵報》報導，威立特表示，如果減少牛奶脂肪後，是用堅果、黃豆、無糖豆漿等植物性蛋白來取代，對身體反而更有利，心血管風險也會下降。但若是以含糖飲料、白麵包或加工點心來補熱量，就可能「越換越糟」，甚至比喝全脂牛奶還不健康。

他也提醒，別再糾結全脂或低脂的選擇。對大部分人來說，每天一杯牛奶只是飲食的一小部分，與其爭論脂肪多寡，不如把注意力放在整體飲食品質，少糖、少精製澱粉，並多攝取植物性食物，才是真正保護心血管的關鍵。

過去營養指引曾憂心飽和脂肪會升高膽固醇，因此長年鼓勵「低脂奶」。不過哈佛大學公共衛生學院官網最新文章指出，綜合多項大型研究後發現，「增加全脂牛奶攝取，與心血管疾病與死亡率上升有關；低脂牛奶則未出現同樣結果」，但前提是減少的熱量不能由糖或精製澱粉來替代。文章強調，乳製品對心血管疾病的關聯多為「中性」，健康關鍵仍在於整體飲食組合。

