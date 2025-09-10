自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》孕婦吃麵會流產？ 營養師：該避開的是超加工食品

2025/09/10 19:36

營養師薛曉晶指出，麵食多屬低度加工，真正該避開的是高糖、高鹽、高脂、化學添加物滿滿的「超加工食品」；示意圖。（圖取自freepik）

營養師薛曉晶指出，麵食多屬低度加工，真正該避開的是高糖、高鹽、高脂、化學添加物滿滿的「超加工食品」；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日前有中醫稱「孕婦吃麵胎兒恐沒心跳」，對此食藥署表示，相關短影音涉嫌違反「食安法」，營養師薛曉晶指出，將所有麵食貼上高危險標籤，根本是誤讀研究，關鍵在「加工等級」，麵食多屬低度加工，真正該避開的是高糖、高鹽、高脂、化學添加物滿滿的「超加工食品」。

薛曉晶在臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」表示，國際通用的NOVA食品分類，將食物依「加工程度」分為4級，一般市售的白麵條與饅頭多屬於「麵粉＋水（＋少許鹽）」的低度加工；而泡麵連同調味包、速食炸雞等，才是真正的超加工食品。把兩者混為一談，完全不符科學依據。

NOVA食品分類

●第1級：未加工／最少加工食物（如新鮮蔬果、全穀物、雞蛋、鮮奶）。

●第2級：烹調用原料（如植物油、食糖、食鹽）。

●第3級加工食品：以第1級食物為主、配方簡單（如天然麵條、饅頭、部分全麥麵包、起司、部分火腿）。

●第4級超加工食品：配方複雜、含多種添加劑，口感特意強化、但營養密度極低（如含糖飲料、餅乾糖果、速食炸物、速食麵、香腸熱狗培根、加工肉品等）。

薛曉晶說，精製澱粉如白麵、白吐司，日常確實需要節制，但偶爾吃、搭配足夠的蔬菜與蛋白質，就能有效穩定血糖、提升營養密度。反而，含糖飲料、餅乾點心、速食炸物、香腸熱狗、泡麵等，這些「超加工食品」才是孕期真正的地雷區，絕對要優先遠離。

孕期吃超加工食物的風險

根據2024年發表於《BMC Pregnancy and Childbirth》、涵蓋54-55萬名孕婦的系統性分析指出：高攝取「超加工食品」者，妊娠糖尿病（GDM）風險約增加19%；每多攝取100克超加工食物，GDM風險再上升27%；妊娠高血壓與子癲前症風險也增加約28%。

薛曉晶提醒，正確解讀的是「超加工食品」的風險，而非將所有麵食（多數屬於第3級）都視為「孕期地雷」。將第4級的風險硬套在第3級食物上，是典型的過度解讀與以偏概全。

孕期健康吃麵方法

●蔬菜先行，體積優先：目標「1碗麵＝2大把蔬菜」，可選擇青江菜、菇類、番茄、花椰菜等；豐富的纖維能有效延緩醣類吸收、增加飽足感。湯麵可將蔬菜先汆燙再下麵，乾拌麵則盡量減少。練習做出「半菜半麵」的黃金比例

●蛋白質到位，血糖更穩：每餐搭配手掌心大小的蛋白質：水煮蛋／滷蛋、嫩豆腐／板豆腐、雞胸／瘦牛肉、鮭魚／鯛魚，任選1-2種。美味範例：番茄牛肉麵（搭配瘦牛、番茄、青菜）、鯛魚味噌湯麵（加入魚片、海帶芽、豆腐）。

●澱粉選擇與份量控制：日常飲食中，7成選擇全穀雜糧（全麥麵、蕎麥麵、糙米麵/米飯），3成可彈性選擇精製澱粉（白麵、白飯、饅頭、包子）；份量建議：主食約一個拳頭大小（約70–90克生麵的熟麵），依個人體重與醫囑微調；醬汁與鹽分：減少高鈉醬料（如大量醬油膏、肉燥油蔥），可少量運用蒜泥、蔥花、胡椒、檸檬、橄欖油來提味。

●懂得「挑商品」：查看配方表，成分越短越好。優先選擇單純由「小麥粉、水、鹽、酵母」組成的產品；避開同時含有多種乳化劑、增稠劑、人工香料、甜味劑的製品，這類產品往往已歸類為超加工食品。

