健康網》照顧孩子好疲憊 心理師提醒：別忘了留點空間給自己

〔健康頻道／綜合報導〕在育兒或陪伴孩子治療的過程中，父母與專業人員常會面臨相同的困惑：孩子昨天看似進步了，今天卻又情緒失控，讓人不禁懷疑「是不是自己做得不夠好」。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新提醒，這種自我懷疑與無力感並非失敗，而是「心理彈性」被壓縮的結果。但不需急於批判自己，也不需假裝一切都好，只要給自己一點休息空間，相信自己值得被好好照顧。

黃閎新於臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」發文分享，真正需要的不是逼自己更努力，而是在生活中為自己留下一些空間，承認疲憊、接納批評聲音、停下來呼吸，並記得自己不只是某個角色，而是一個完整、值得被好好照顧的人。

他提到，最近自己參考了ACT（接納與承諾療法）創始人Steven C. Hayes的分享，有句話特別打動他：「倦怠，不代表能力不足，而是心理彈性被壓縮了。」所以我們需要的，不是逼自己更努力，而是練習在生活裡，留一點空間給自己，例如：

1.允許自己承認疲憊：對自己說聲「今天真的好累」，而不是假裝一切都很好。

2.看見腦中的批評：當腦袋喊著「你又失敗了」，就把它當作背景的雜音，不一定要跟著走。

3.在忙碌中停下來：花一分鐘深呼吸，感受雙腳踩地、椅子支撐，提醒自己「我還在這裡」。

4.記得自己不只是一個角色：對父母來說，照顧孩子常常佔據全部心力，但你同時也是伴侶、朋友、同事，更重要的是，你原本就是一個有名字、有故事的人。

5.留下一個價值片刻：陪孩子讀繪本，或是自己安靜喝杯咖啡，提醒自己生活還有值得的方向。

黃閎新提醒，每個人都有很多角色，但最終不要忘記自己原本是誰。你不只是「媽媽」或「爸爸」、不只是「老師」或「員工」，而是一個完整的人，值得被好好照顧。

