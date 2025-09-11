健康網》減重10大地雷1次看 營養師：運動過量、吃太少都難瘦

營養師彭逸珊指出，吃太少或節食，容易讓身體進入省電模式，不僅新陳代謝下降、也很容易復胖；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕減重路上總是卡關？快檢查自己是不是踩到10大雷區！營養師彭逸珊於臉書專頁指出，許多人努力卻不見成效，其實很可能是陷入了隱形的減重陷阱，想要健康自然無痛瘦，只要避開容減重易失敗的地雷，就能迎向理想體態。

彭逸珊分享減重10大雷區。

●忽略睡眠品質：嚴重影響荷爾蒙分泌，不僅體態受影響，皮膚、精神狀況也會越來越不好。

●吃太少或節食：容易讓身體進入省電模式，不僅新陳代謝下降、也很容易復胖。

●水分不足：水分有助於維持新陳代謝，喝不夠可能拖累減重速度。

●運動過量：大量運動飲食卻沒有跟上調整，可能會讓精神變差、肌肉流失。

●飲食過於精緻：越原型的食物越好，可以避免加工品與額外的油脂、澱粉、鈉。

●忽略蛋白質攝取：每天需要1～1.2克x體重的蛋白質，例如60公斤者需60～72克蛋白質，有運動習慣者需酌量上調。

●不吃澱粉：澱粉具有保護肌肉、提供身體能量的功能，可以減醣不要拒醣。

●忽略紓壓：壓力過大可能造成情緒性進食，也會使脂肪傾向堆積於腹部。

●目標設定錯誤：合理減重速度是一個月減重2~3公斤，或三個月減去原體重的10%。

●吃飯速度過快：大腦來不及接收飽足訊號，會不自覺吃過量。

彭逸珊表示，如果你也卡關了，不妨回頭檢視以上10點，從現在開始修正習慣，享受無痛瘦身快感。

