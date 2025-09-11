自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》天熱濕氣重沒食慾？ 「2色食物」補充能量又活血

2025/09/11 11:39

Cofit總營養師張宜婷表示，天熱食慾差，建議飲食應清淡，日常可吃番茄、紅蘿蔔等夏季蔬果，因含水量高，有助補水與降溫；示意圖。（圖取自freepik）

Cofit總營養師張宜婷表示，天熱食慾差，建議飲食應清淡，日常可吃番茄、紅蘿蔔等夏季蔬果，因含水量高，有助補水與降溫；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣炎熱、濕氣重的環境下，是否吃飯時總是沒胃口？Cofit總營養師張宜婷表示，碰上炎熱氣候，很多人食慾下降或覺得身體疲倦，建議此時應飲食清淡，除可避免增加消化系統負擔，也能幫助身體散熱。尤其推薦日常可多吃紅色、黃色食物，有助補血活血、並可提供能量，幫助身體臟腑正常運作。

熱天到底要怎麼吃，才能清爽又顧健康？張宜婷於臉書專頁「Cofit 我的專屬營養師」發文指出，炎熱氣候下飲食最好清淡，因為重口味、油膩、油炸食物容易造成消化系統負擔，還可能讓體內濕氣、痰液增加，引發腸胃或呼吸道問題。相反地，選擇中性或寒性的食材，並透過簡單快速的烹調方式，可幫助身體散熱、維持輕盈。

4大類食物補水又降火

至於哪些食物適合此時吃？張宜婷推薦可攝取以下4大類食物，有助消暑、補水又降火：

夏季蔬果：辣椒、茄子、洋蔥、番茄、紅蘿蔔、蘋果等，含水量高，能幫助補水與降溫。

瓜類食物：西瓜、冬瓜等，水分多、熱量低，是清爽消暑的好選擇。

海鮮類：大多屬「寒性」食材，蛋白質含量高，適合夏天晚餐時食用。

消暑良方：西瓜、冬瓜、荸薺、綠豆、甘蔗等，都是天然降火的食物。

「2要2不」活血補能量不燥熱⠀

除此之外，張宜婷並提醒日常飲食應掌握以下3重點：

多吃紅色與黃色食物：紅色食材如番茄、紅蘿蔔等，可補血、活血；黃色食材如南瓜、木瓜、地瓜等，則富含澱粉與醣類，可提供能量，幫助五臟六腑正常運作。

少吃乾熱食物：如咖啡、過辣料理等，容易加重體內燥熱。

避免過冷食物：冰淇淋、冷飲等，容易減慢消化系統功能。

Cofit總營養師張宜婷說，黃色食材如南瓜、木瓜、地瓜等，富含澱粉與醣類，可提供能量，有助五臟六腑正常運作；示意圖。（圖取自freepik）

Cofit總營養師張宜婷說，黃色食材如南瓜、木瓜、地瓜等，富含澱粉與醣類，可提供能量，有助五臟六腑正常運作；示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中