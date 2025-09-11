限制級
健康網》天熱濕氣重沒食慾？ 「2色食物」補充能量又活血
〔健康頻道／綜合報導〕天氣炎熱、濕氣重的環境下，是否吃飯時總是沒胃口？Cofit總營養師張宜婷表示，碰上炎熱氣候，很多人食慾下降或覺得身體疲倦，建議此時應飲食清淡，除可避免增加消化系統負擔，也能幫助身體散熱。尤其推薦日常可多吃紅色、黃色食物，有助補血活血、並可提供能量，幫助身體臟腑正常運作。
熱天到底要怎麼吃，才能清爽又顧健康？張宜婷於臉書專頁「Cofit 我的專屬營養師」發文指出，炎熱氣候下飲食最好清淡，因為重口味、油膩、油炸食物容易造成消化系統負擔，還可能讓體內濕氣、痰液增加，引發腸胃或呼吸道問題。相反地，選擇中性或寒性的食材，並透過簡單快速的烹調方式，可幫助身體散熱、維持輕盈。
4大類食物補水又降火
至於哪些食物適合此時吃？張宜婷推薦可攝取以下4大類食物，有助消暑、補水又降火：
●夏季蔬果：辣椒、茄子、洋蔥、番茄、紅蘿蔔、蘋果等，含水量高，能幫助補水與降溫。
●瓜類食物：西瓜、冬瓜等，水分多、熱量低，是清爽消暑的好選擇。
●海鮮類：大多屬「寒性」食材，蛋白質含量高，適合夏天晚餐時食用。
●消暑良方：西瓜、冬瓜、荸薺、綠豆、甘蔗等，都是天然降火的食物。
「2要2不」活血補能量不燥熱⠀
除此之外，張宜婷並提醒日常飲食應掌握以下3重點：
●多吃紅色與黃色食物：紅色食材如番茄、紅蘿蔔等，可補血、活血；黃色食材如南瓜、木瓜、地瓜等，則富含澱粉與醣類，可提供能量，幫助五臟六腑正常運作。
●少吃乾熱食物：如咖啡、過辣料理等，容易加重體內燥熱。
●避免過冷食物：冰淇淋、冷飲等，容易減慢消化系統功能。
