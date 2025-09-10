健康網》告別脹氣！百萬網紅腸道專家不藏私 揭3簡單做法

不少民眾曾有脹氣的經驗，美國百萬網紅腸道專家帕爾博士建議，吃慢一點、喝足水及飯後動一動，可以改善；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾曾有脹氣的經驗，感覺肚子像氣球一樣鼓起來，令人不舒服。美國百萬網紅腸道專家帕爾博士（Dr. Pal）表示，脹氣不只單一原因，腸道細菌會發酵某些食物，這個過程會釋放氣體。有些食物難以消化，會產生更多發酵，導致脹氣。他建議不妨從每天的3餐中找出容易腹脹的食物，並提出3項簡單易做的改善方法。

如果你曾經感覺肚子像氣球一樣脹起來，讓你不舒服、疲倦，甚至感到尷尬，你並不孤單。美國百萬網紅腸道專家「腸道俠」帕爾，透過影片說明脹氣的原因與改善之道，影片吸引近60萬人次觀看。

吃太快或便秘可能造成脹氣

帕爾分析脹氣可能的原因。他指出，脹氣不是只有單一原因，有可能是荷爾蒙波動、醫療問題，或其他消化道疾病。對大多數人來說，脹氣是因為腸道裡氣體過多。腸道細菌就像「派對佈置」，在「發酵派對」中讓肚子充滿氣體。如果你吃很多豆類、洋蔥、大蒜、乳製品，或十字花科蔬菜（如花椰菜、椰菜、捲心菜）而感到脹氣，這些食物有可能就是原因。

他接著說，有時脹氣也可能是 吞入太多空氣：吃得太快、一邊吃一邊說話、用吸管喝飲料、整天咀嚼口香糖等，造成更多空氣進入肚子，就會產生更多氣體，自然就脹氣。

另一個主要原因是便秘。帕爾表示，食物在腸道停留太久，就有更多時間發酵，產生更多氣體。如果你經常脹氣，且排便不規律，可能就是問題所在。另外，食物不耐症也會加重脹氣。如果每次吃乳製品或麩質就脹氣，你的身體可能無法正確消化，可能有食物不耐症。

如何找出「罪犯」食物？他認為，民眾不需要一次戒掉所有食物或習慣，而是根據身體反應進行測試和調整。嘗試停用某些你懷疑的食物幾天，觀察症狀是否改善。

3項做法可改善脹氣

針對脹氣的困擾，帕爾提出3項改進的建議做法：

●吃慢一點

慢慢吃聽起來很簡單，但差異很大。吃太快會吞入大量空氣，空氣被困在腸道裡，造成脹氣。咀嚼食物時不要說話，也避免用吸管喝飲料。

●保持水分

脫水會減慢消化，使脹氣更嚴重。每天至少喝8杯水，有助腸道蠕動，減少脹氣。

●運動

你是否注意到散步後脹氣會改善？因為運動能幫助氣體通過消化系統。即使飯後短短10分鐘散步，也能有很大改善。

帕爾總結，大多數腹脹是無害，但如果民眾出現嚴重的腹痛、大便帶血、持續性腹瀉或便秘，又或是不明原因的體重突然減輕，那麼最好詢問醫生的專業意見。

