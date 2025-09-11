健康網》中秋烤肉3地雷食物快筆記！ 避開罹癌陷阱這樣吃

營養師陳冠蓉說，香腸、培根可先汆燙再烤，有助縮短烤製時間，也能減少加工肉品中的添加物；示意圖。（圖取自Pexels）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋還沒到，烤肉香氣是不是早已飄進腦海裡？營養師陳冠蓉表示，隨著中秋腳步越來越近，大家也開始期待烤肉聚會，特別提醒香腸、培根等加工肉品以及五花肉，因加熱過程易產生致癌物亞硝胺、多環芳香烴，增加罹癌風險應避免。此外，醬在高溫下醬料易產生糖化終產物，也會加速老化。想要避開氧化陷阱，建議香腸、培根先汆燙再烤、醬料後刷、用烤盤代替烤網，並搭配蔬果食用，才能吃得安心又健康。

糖化終產物易致慢性發炎

陳冠蓉於臉書專頁「蓉媽咪營養師健康寶典 」發文與影音表示，中秋節烤肉一不小心，可能就默默在中毒，並提醒須避開以下3種烤肉NG食物：

●香腸、培根等加工肉：含有保色劑，加熱過程容易與蛋白質作用，產生致癌物亞硝胺。再加上高鹽、高糖與各種添加物，長期吃會增加肝腎負擔。

●醬料刷太多：烤肉時塗抹的蜜汁或燒烤醬，高溫下糖份和蛋白質會發生「糖化反應」，產生「糖化終產物」（AGEs）。AGEs會加速老化、引發慢性發炎，過量也與糖尿病、心血管疾病具相關性。

●肥滋滋的五花肉：高脂肪肉類會讓膽固醇、血脂肪上升，增加脂肪肝風險。另，油脂滴到炭火還會冒出大量煙霧，含有 「多環芳香烴（PAHs）」，也是一種致癌物，會附著在食物表面，增加罹癌風險。

先汆燙可縮短烤製時間

陳冠蓉說，這些中秋烤肉地雷食物雖然誘人，但很容易讓身體陷入「氧化陷阱」，想要避開雷區，建議掌握以下3原則：

●香腸、培根先汆燙再烤，並建議搭配含維生素C豐富的芭樂、甜椒一起吃，降低亞硝酸的合成。此外，縮短烤製時間也能減少加工肉品中的添加物。

●先烤後刷醬，烤好再加檸檬汁、胡椒鹽或香辛料調味；檸檬汁的維生素C還能加強抗氧化。另應避免甜鹹醬料反覆高溫焦化，減少糖化終產物。

●用烤盤取代烤網：減少炭火烤焦食材的機會，也能降低油脂滴落到炭火中產生大量煙霧。

陳冠蓉並推薦，吃烤肉時也可搭配青花椰苗，不僅能解油膩，還能補充具抗氧化、防癌植化素的蘿蔔硫素，在享受美食的同時，也能吃得健康無負擔。

