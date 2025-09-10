健康網》30萬網紅醫談3飲食助雄風 台醫加碼「這」有幫助

德國網紅醫師建議，透過生活型態調整，將能預防男性勃起障礙。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕男人們想幫助自己的勃起功能健全，維護健康的性生活，日常飲食與生活習慣都要注意。擁有34.8萬位訂閱的德國網紅醫師史蒂芬（Dr. Stefan Buntrock）時常在頻道暢談與男性性健康相關的內容，他提到若發生勃起功能障礙，很可能是心血管健康受損的警示；並且提出3項飲食可協助男性維護勃起功能。分別是：橄欖油、蔬菜與特定的肉類。該影片在不到一個月內累積2.6萬點閱。

史蒂芬表示，他聽說不少診間的男性個案，將勃起功能較弱的原因歸咎於年齡，實際上他認為生活習慣才是最大的影響因子。其中營養是關鍵。「男性的勃起功能，很大部分反映心血管問題，飲食出了錯，將嚴重影響血管。所幸這是能夠被調整的。」

正確飲食 遠離勃起障礙

史蒂芬提出3種幫助血管與勃起功能的優良飲食。

●橄欖油：他將橄欖油比作血管的優質機油。橄欖油能改善血管內皮功能並促進一氧化氮生成，能幫助血管擴張和勃起功能。影片建議將橄欖油作為主要的脂肪來源，以保持血管的彈性。

●蔬菜等植物性食物：史蒂芬指出，多吃蔬菜有助於降低勃起功能障礙的風險。一份針對超過2.7萬名男性的分析研究表示，蔬菜能夠降低30%的勃起功能障礙發生率；史蒂芬更建議能多攝取不同顏色的蔬果，如番茄、藍莓和花椰菜，因為它們富含抗氧化劑和類黃酮，能保護血管並改善血液循環。

●正確吃肉：史蒂芬並非要求完全戒掉肉類，一口都不能吃；而是提倡「聰明吃肉」。史蒂芬建議將肉類視為配角，而非主角，並選擇優質的肉類。史蒂芬強調應避免加工肉品，例如熱狗和火腿，因為它們含有有害的硝酸鹽和飽和脂肪。史蒂芬建議理想飲食模式：拿一個盤子來，蔬菜佔盤子的2/3，肉類佔1/3，並搭配橄欖油。

正確飲食加這招 保血管活性天然助勃

針對影片內容，顧家醫療總院長顧芳瑜表示，基本上贊同影片內容，並提到：勃起功能障礙最嚴重的影響，是其與血管阻塞的高度相關性，約有80%的勃起功能障礙案例都與血管阻塞有關。因此，如何保持血管的彈性與活性是預防和改善勃起功能障礙的關鍵。

顧芳瑜認為影片中有關地中海飲食的描述，基本上符合目前的健康常識與飲食指南，長期採取此飲食習慣的確有助減少心血管的老化和惡化。主要是因為地中海飲食以橄欖油為主，搭配蔬菜，並主要攝取魚肉類，較少食用紅肉。這幾類食物及飲食方式分別具以下益處：

1.橄欖油

●較不容易在血管中沉積。

●能幫助身體代謝掉不好的脂肪酸與不好的膽固醇。原因是飽和脂肪酸容易在血管中沉積，導致心血管阻塞。這些不良脂肪也會造成陰莖血管的阻塞，進而影響勃起功能。

●有助於保持血管彈性，減少惡化。

2.蔬菜及植物性食物

●蔬菜（如菠菜、芝麻等，以及各種蔬菜）富含維生素和抗氧化劑。

●其中，有些含有類黃酮這類植物性荷爾蒙，能夠幫助血管維持彈性並擴張。

3.少紅肉多白肉

●紅肉（如豬肉、牛肉、羊肉）容易導致膽固醇升高，並在血管中沉積，造成血管變窄、變硬，影響充血能力。

●建議選擇魚肉類或白肉（如雞肉、鴨肉），因為這類肉較不容易造成心血管阻塞的問題。

顧芳瑜也補充，養成運動習慣同樣非常重要，建議以有氧運動為主，例如跑步、騎腳踏車等。因為血管是全身性的，有氧運動能促進全身性的血管擴張，對改善勃起功能障礙有較好的效果。另外顧芳瑜也補充，不少男性熱愛重訓，雖然重訓的確對肌肉有益，但它主要使肌肉的血管擴張，對於全身性的血管擴張效果，反而沒那麼顯著。

最後顧芳瑜建議，地中海飲食搭配有氧運動，可以有效幫助保持血管活性，進而維持勃起功能。儘管這類建議並非都來自大規模研究，但就目前的健康常識與飲食指南而言，都能夠對勃起功能障礙有所幫助。顧芳瑜提醒，這樣吃不代表一定會完全好轉，必須長期維持這種飲食與運動習慣，才能夠有效減少心血管受損與老化。

不少男性有勃起障礙，德國網紅醫師與台灣知名泌尿科醫師顧芳瑜都建議透過飲食維持健全陰莖機能；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

