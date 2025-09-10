自由電子報
晴時多雲

健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

細菌感染與心臟病有關？ 研究發現潛在聯繫

2025/09/10 16:36

新研究表明，某些細菌感染可能是心臟病發作因素。圖為心臟病示意圖。（擷自X@PharmSaj）

新研究表明，某些細菌感染可能是心臟病發作因素。圖為心臟病示意圖。（擷自X@PharmSaj）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕細菌對人體的危害可能比人們想像的還要大。新研究表明，某些細菌感染可能是心臟病發作因素。

根據Gizmodo報導，該研究發表於美國心臟協會期刊上。進行研究的芬蘭和英國的科學家，檢查死於心臟病和其他疾病的人的動脈斑塊（膽固醇和其他可能在動脈中堆積的物質）。他們發現這些斑塊通常含有一層休眠的細菌生物膜；他們還發現有證據表明，從這層生物膜中釋放出來的細菌會引發心臟病。

研究人員利用包括基因定序在內的多種方法，鑑定出幾組通常存在於口腔中的細菌藏匿於這些斑塊中。這些細菌形成生物膜，即堅韌而黏稠的菌落層。生物膜內的細菌比單一細菌更能抵抗免疫系統和抗生素攻擊。

研究人員發現，斑塊深處的生物膜不會引發免疫系統。但有些斑塊含有從生物膜中脫落的細菌，這些細菌似乎確實會引發免疫反應並導致發炎。此外，這些脫落的細菌似乎也與斑塊破裂和心臟病發作有關。

芬蘭坦佩雷大學研究員、研究主要作者卡胡寧（Pekka Karhunen）指出，長期以來人們一直懷疑細菌與冠狀動脈疾病有關，但缺乏直接且令人信服的證據。而該研究表明，動脈粥狀硬化斑塊內存在幾種口腔細菌的DNA。

卡胡寧聲稱，這些細菌可能需要「雙重打擊」（double whammy）才能引發心臟病。通常情況下，這些斑塊內的生物膜處於隱藏和休眠狀態。但當其他因素（例如繼發性病毒感染）喚醒這些細菌時，細菌就會生長並啟動免疫系統，引發發炎從而破壞斑塊。破裂的斑塊隨後會產生血栓，阻塞動脈血流，引發心臟病發作。

研究人員指出，雖然目前尚無定論，但這項研究或許有一天能為人們預防或治療心臟病提供其他方法，例如對由細菌引起心臟病發作的患者，進行短期抗生素治療，可能改善他們的預後。所謂預後是指根據病人當前狀況，推估未來經過治療後可能的結果。

