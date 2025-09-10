32歲上班族愛吃蛋糕、炸雞 腳長疔瘡罹「潰瘍性結腸炎」

台中一位32歲上班族經常在深夜大吃炸雞與甜食，卻罹患「潰瘍性結腸炎」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中北區范姓上班族（32歲）因工作壓力大，常在深夜吃蛋糕、炸雞等精緻飲食來紓解壓力。今（2025）年腳部突長嚴重疔瘡，數週後引發高燒住院，短暫治癒仍持續反胃腹痛，經中國醫藥大學附設醫院查出罹患「潰瘍性結腸炎」，進行腸道超音波治療才恢復健康。

范姓患者說，習慣狂吃精緻飲食紓解工作壓力，腳部突長出疔瘡引發高燒住院，起初以為只是免疫力下降感染，沒有特別重視腹脹、黏液便與血便等腸道症狀，直到嚴重腹痛、反胃並嘔吐，才趕到中藥大附設醫院消化醫學中心治療。

醫療團隊查出患者罹患潰瘍性結腸炎，採「腸道超音波（Intestinal Ultrasound, IUS）」治療，僅需不到半小時完成檢驗，無痛、免清腸，范姓患者強調，檢查過程輕鬆舒適，跟先前大腸鏡檢查體驗完全不同。

消化系及發炎性腸道疾病醫師蔡宗佑說，潰瘍性結腸炎好發於年輕族群，尤其是20至40歲間，除了受免疫反應影響，炸雞、漢堡、加工食品及含糖飲料，精緻及高油脂食物都可能增加發生率。

由於潰瘍性結腸炎為終身性疾病，臨床建議每年接受大腸鏡檢查監測，范姓患者認為，難以承受反覆清腸不適，一度拒絕回診導致病情控制不佳，直到進行腸道超音波治療才恢復健康。

腸道超音波以健保通常為主，患者需負擔麻醉及耗材費，發炎性腸道疾病學會秘書長顏旭亨說，積極推動腸道超音波，在臨床診斷與治療監測應用，將全面提升操作醫師專業水準，也將引進國外「國際腸道超音波組織」訓練制度，提供醫師深度訓練，確保民眾受檢品質。

中藥大附設醫院醫師蔡宗佑，為患者進行腸道超音波治療檢查。（院方提供）

