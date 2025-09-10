自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

早餐拖太晚吃？專家曝驚人風險：壽命縮短、憂鬱纏身

2025/09/10 17:06
早餐拖太晚吃？專家曝驚人風險：壽命縮短、憂鬱纏身

研究指出，長輩們若習慣延後吃早餐，恐增加憂鬱、口腔疾病及早逝風險。示意圖。（資料照）

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕早餐雖是一天最重要的一餐，卻不是什麼時候吃都行。最新研究發現，若長期把早餐時間拖得太晚，不僅會讓身體感到憂鬱、疲勞及口腔疾病都會大幅提高，甚至還可能悄悄拉高死亡率。

外媒https://news.harvard.edu/gazette/story/2025/09/early-breakfast-could-help-you-live-longer/>《哈佛公報》報導，年長者的用餐時間會隨著年齡增長逐漸延後，其中早餐時間的變化更與身體健康息息相關。研究團隊追蹤2945名42到94歲的英國居民長達20年，發現早餐若愈晚吃，各項疾病風險皆會升高，甚至伴隨較高的死亡風險。

助理教授哈桑（Hassan Dashti）指出，觀察用餐時間的變化有助於及早發現潛在健康問題，建議維持規律飲食，才能延長壽命。研究團隊進一步分析血液樣本與生活習慣發現，隨著年齡增長，受試者的早餐與晚餐時間普遍延後，每日進食時間範圍也隨之縮短，而延遲吃早餐的人，更容易出現憂鬱、疲勞與口腔疾病。

對此，哈桑也提醒，近年來「間歇性斷食」與「限時進食」風潮盛行，但對年長者來說，延後用餐時間可能帶來截然不同的影響。哈桑建議，保持規律飲食習慣，才是促進健康老化、降低死亡風險的關鍵。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中