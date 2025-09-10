限制級
早餐拖太晚吃？專家曝驚人風險：壽命縮短、憂鬱纏身
吳裕堯／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕早餐雖是一天最重要的一餐，卻不是什麼時候吃都行。最新研究發現，若長期把早餐時間拖得太晚，不僅會讓身體感到憂鬱、疲勞及口腔疾病都會大幅提高，甚至還可能悄悄拉高死亡率。
外媒https://news.harvard.edu/gazette/story/2025/09/early-breakfast-could-help-you-live-longer/>《哈佛公報》報導，年長者的用餐時間會隨著年齡增長逐漸延後，其中早餐時間的變化更與身體健康息息相關。研究團隊追蹤2945名42到94歲的英國居民長達20年，發現早餐若愈晚吃，各項疾病風險皆會升高，甚至伴隨較高的死亡風險。
助理教授哈桑（Hassan Dashti）指出，觀察用餐時間的變化有助於及早發現潛在健康問題，建議維持規律飲食，才能延長壽命。研究團隊進一步分析血液樣本與生活習慣發現，隨著年齡增長，受試者的早餐與晚餐時間普遍延後，每日進食時間範圍也隨之縮短，而延遲吃早餐的人，更容易出現憂鬱、疲勞與口腔疾病。
對此，哈桑也提醒，近年來「間歇性斷食」與「限時進食」風潮盛行，但對年長者來說，延後用餐時間可能帶來截然不同的影響。哈桑建議，保持規律飲食習慣，才是促進健康老化、降低死亡風險的關鍵。
