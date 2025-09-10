自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

常見治療便秘藥物 可望延緩腎功能衰退

2025/09/10 15:45

魯比前列酮是一種用於治療便秘的藥物，其商品名稱為Amitiza。（擷自X@Info_pharmacy）

魯比前列酮是一種用於治療便秘的藥物，其商品名稱為Amitiza。（擷自X@Info_pharmacy）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕慢性腎臟病 （CKD） 是一種廣泛且嚴重的疾病；許多腎衰竭患者需要定期透析，以防止腎衰竭並維持生命。雖目前仍未有直接提升腎臟功能的藥物被核准，但1項研究發現某種常見治療便秘藥物可望延緩腎功能衰退。

根據每日科技（SciTechDaily）報導，這項研究被發表在科學進展期刊（Science Advances）上。日本東北大學醫學院阿部高明（Takaaki Abe）教授領導的團隊發現，通常用於治療便秘的藥物魯比前列酮（lubiprostone），可能有助於保護腎臟健康。

阿部高明表示，團隊注意到便秘是CKD常見症狀，因此決定進一步研究這種聯繫。他解釋，便秘會破壞腸道菌群，從而損害腎功能。反過來說，可假設通過治療便秘來改善腎功能。

為了驗證該想法，研究人員在日本9家醫療機構進行1項第二期臨床試驗。研究納入150名中度CKD患者，並仔細評估了魯比前列酮對其腎功能影響。

實驗結果顯示，接受8µg或16µg魯比前列酮治療的患者與安慰劑組相比，其腎功能的下降以劑量依賴性方式得到抑制。

研究人員發現，魯比前列酮能夠增加亞精胺（spermidine）的產生，進而透過促進腸道細菌生長來改善粒線體功能。粒線體功能的改善被觀察到具有腎保護作用，能抑制腎臟的進一步損傷。

接下來研究團隊計畫在更大規模的人群中進行第三期臨床試驗，並進一步探索可預測治療效果的生物標記。他們的目標是為CKD患者提供量身打造的最佳治療方案。這項發現有潛力大幅改變傳統CKD治療方式，傳統治療主要著重於降低尿毒素的產生。

