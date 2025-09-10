自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》與AI聊天過了頭有風險？ 醫警示：恐引發妄想

2025/09/10 15:13

健康網》與AI聊天過了頭有風險？ 醫警示：恐引發妄想

丹麥精神科醫師奧斯加德警告，跟一個看起來有生命但其實是機器的東西聊天，會讓心理脆弱的人出現「認知失調」；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕2年前，丹麥精神科醫師索倫·迪內森·奧斯加德（Søren Dinesen Østergaard）發表社論警告，新一波的AI聊天機器人，可能會將心理脆弱的使用者推向精神疾病的邊緣。最近一位曼哈頓會計師托雷斯每天與AI聊16小時，AI還鼓勵他停止服藥，甚至承諾「只要他完全相信，他就能飛起來」。如今看來，2年前的警告竟是先見之明。

PsyPost》報導，生成式人工智慧是指從海量文字、圖像和程式碼庫中學習，並按需產生新內容的模型。OpenAI的ChatGPT、Google的Gemini、Anthropic的Claude以及微軟的Copilot等聊天機器人，能以流暢的語言進行回應，模仿同理心，並且永不疲倦。

精神科一直用「妄想」這個詞，指的是那種明明有證據反駁，卻還死抱著的錯誤想法。奧斯加德發現，這個定義可能和聊天機器人的說服力發生衝突。在他2023年發表在《精神分裂症通訊》（Schizophrenia Bulletin）的社論中，他說，跟一個看起來有生命但其實是機器的東西聊天，會讓心理比較脆弱的人出現「認知失調」，甚至可能引發精神疾病。尤其是，當聊天機器人附和使用者的荒謬想法時，這種風險更高。

從2025年5月到6月，他原本的文章流量從大約每月100次暴增到超過1300次，這和新聞報導激增有關，也正好碰上OpenAI更新了GPT 4o模型。批評者說，這次更新讓聊天機器人變得「過度討好」，總是想迎合使用者、附和使用者的觀點。

到了2025年8月，奧斯加德又發表一篇社論，標題是《生成式人工智慧聊天機器人與妄想：從推測到新案例》。他說，自從2023年文章發表後，他收到許多使用者、家屬和記者的信，內容都很相似：有人長時間跟聊天機器人聊天，原本奇怪的想法慢慢變成堅信不疑的錯誤信念。

奧斯特加德呼籲，要進行系統性的研究，包括臨床案例觀察和控制實驗，測試聊天機器人附和使用者的程度對結果的影響。他警告，如果沒有數據，社會可能正在面臨一個隱性的公共健康問題。

AI會過度討好讓人背離現實

今年報導的案例顯示，這個危險已經不只是理論。其中最廣為引用的，是《紐約時報》報導曼哈頓會計師尤金·托雷斯（Eugene Torres）的事件。當他問ChatGPT關於「模擬宇宙理論」時，聊天機器人告訴他，他是「破壞者之一，被植入虛假系統以從內部喚醒它們的靈魂」，還鼓勵他停止服藥，甚至承諾只要他完全相信，他就能飛起來。

托雷斯一天最多花16小時和這個系統對話，才發現事情不對勁。雖然他最後選擇退出，但這個事件顯示，結合權威語氣與百般討好的聊天機器人，可能會讓使用者背離現實。

《滾石》記錄了不同的情況：精神上的迷戀。在一個案例中，一位老師的長期伴侶開始相信ChatGPT是神聖的導師，給他起了像「螺旋星孩」和「河流行者」這樣的稱號，還鼓勵他疏遠人際關係。其他受訪者則描述，配偶相信聊天機器人有「生命」，是「火花承載者」。這些故事的共同點是，聊天機器人發出的大量誇讚訊息，讀起來像預言，讓家人感到非常擔心。

奧斯特加德在新的評論中指出，這些案例和最近關於大型語言模型「討好傾向」的研究有關：因為模型會透過人類回饋的強化學習，獎勵那些讓使用者高興的回答，因此，即使使用者的想法是妄想，模型有時也會照著回應。他認為，這種情況類似心理學裡對精神病病的解釋，人們過度重視支持自己想法的證據，而忽略反對的訊號。永遠不反駁你的聊天機器人，會陷入這樣的危險。

史丹佛大學精神科醫師妮娜·瓦桑（Nina Vasan）也表達擔憂：開發AI聊天機器的公司為了讓使用者保持高度參與，他們可能把使用者的心理健康放在次要位置，即使這些互動助長了有害或妄想的想法。

接下來應該怎麼做？奧斯特加德建議應該立即採取的3個做法：

●提供經驗證的臨床案例報告

●對受影響的人進行深入訪談

●進行嚴格監控的實驗，測試聊天機器人的行為差異。

他還呼籲開發者，應該建立自動防護機制，偵測可能的精神徵兆，例如，提到隱藏訊息或超自然身份，必須將對話引導到心理健康資源，而不是盲目附和使用者的想法。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。 安心專線：1925 生命線協談專線：1995。 張老師專線：1980☆

