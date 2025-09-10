自由電子報
健康醫療
婦兒親子

大隻雞慢啼？關注「遲緩兒」早篩檢 確保孩子健康發展

2025/09/10 14:54

屏東縣113年有1126位兒童被在篩檢後發現是遲緩兒。屏東縣衛生局表示，及早治療屬緩兒能幫他趕上同齡孩子的發展。示意圖。（屏東縣政府提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣113年通報1847位疑似發展遲緩兒童，經由屏東縣4家兒童發展聯合評估中心（屏基、屏榮、屏東及安泰醫院）專業評估後，有1126位兒童被確診，其中語言910人最多，其次為認知及知覺動作。屏東縣府衛生局長張秀君表示，不要有「大隻雞慢啼」的觀念，及早發現把握黃金發展期，才能讓孩子健康長大，而縣府也深入到幼兒園、親子會館，主動發現遲緩兒。

張秀君表示，過往許多家庭往往因為「大隻雞慢啼」等傳統觀念，誤以為孩子只是發展比較慢，容易忽略潛在發展遲緩徵兆，等到問題明顯時，已錯過寶貴的黃金治療期，因此政府從去年起推動的篩檢政策，屏東縣更進一步推動0至6歲「學齡前兒童入園篩檢」，結合醫療團隊主動進入幼兒園、托嬰中心與親子館巡迴服務，提升早期發現率，屏東縣內兒童發展聯合評估，從113年的1550位，增加至114年的2千位。

張秀君呼籲，家長不要再受「孩子大一點自然就會好」的錯誤觀念影響，應善用政府提供的7次健檢與6次發展篩檢，及早發現問題、及早轉介專業治療，把握孩子的黃金發展期，共同為兒童健康成長護航。

屏東基督教醫院黃富槻醫師說，一名2歲女童原本因腸胃炎就診，卻在檢查中發現生長矮小及退縮表現，轉介早療團隊介入一年後，自閉特質及人際互動逐漸改善，顯示「把握黃金期」的重要性。

若察覺潛在發展遲緩徵兆，別以為是「大隻雞慢啼」；在經過篩檢後，由醫師進行評估後給予正確的治療，對孩子的發展很重要。示意圖。（屏東縣政府提供）

屏東縣衛生局表示，及早發現遲緩兒進行治療，才能確保孩童健康成長。（記者葉永騫攝）

屏東縣衛生局表示，及早發現遲緩兒進行治療，才能確保孩童健康成長。（記者葉永騫攝）

