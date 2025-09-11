自由電子報
健康網》研究：喝即溶咖啡導致黃斑部病變 風險增7倍

2025/09/11 09:49

食農專家韋恩指出，國外研究發現喝即溶咖啡的人，罹患退化性黃斑部病變風險增加近7倍，推測可能因生產過程中的有害物質有關；示意圖。（圖取自freepik）

食農專家韋恩指出，國外研究發現喝即溶咖啡的人，罹患退化性黃斑部病變風險增加近7倍，推測可能因生產過程中的有害物質有關；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕喝咖啡好處多已被許多研究證實，但其實也有新發現的負面健康影響。食農專家韋恩指出，雖然曾有研究顯示飲用咖啡與長壽正相關，但並非所有咖啡都一樣。最近即有英國研究發現，喝即溶咖啡的人，罹患退化性黃斑部病變風險增加近7倍，推測可能因即溶咖啡生產過程導致一些有害物質形成，進而與視網膜細胞中的氧化壓力和炎症反應相關。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文表示，近期美國研究顯示，每日飲用1-3杯咖啡，可降低在接下來9-11年內死亡機率約15%；之前也有研究顯示，飲用咖啡與長壽正相關。但即溶咖啡在一些研究裡，卻呈現沒有那樣的好處，甚至還有壞處。有研究即顯示，飲用即溶咖啡與老化生物標記端粒體長度負相關（端粒體是保護細胞進行分裂的重要胞器，端粒體越短代表細胞距離老化或死亡越近）。

此外，韋恩也指出，最近英國還研究發現，喝即溶咖啡的人得到AMD（退化性黃斑部病變）的機會，甚至高了近7倍。學者推測可能與生產過程、添加物有關，因即溶咖啡的生產或許導致一些有害物質的形成，如丙烯醯胺和高級糖化終產物（AGEs），而這些成分與視網膜細胞中的氧化壓力和炎症反應有關。

韋恩進一步說明，即溶咖啡是將濃縮液經噴霧乾燥或冷凍乾燥方式製成的，這種強烈加熱和濃縮方式會產生大量的梅納反應產物，尤其如果是添加了糖、奶精的三合一咖啡，可能會產生發炎反應、氧化壓力，以致造成黃斑部病變風險增加。

