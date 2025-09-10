自由電子報
健康 > 心理精神

輕生者年輕化！醫：「情緒低落逾2週」應盡早尋求協助

2025/09/10 13:34

rTMS（重複式經顱磁刺激治療）透過線圈在頭皮上產生磁場，刺激與情緒調控相關的大腦區域。（恩主公醫院提供）

rTMS（重複式經顱磁刺激治療）透過線圈在頭皮上產生磁場，刺激與情緒調控相關的大腦區域。（恩主公醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕今（10）日是世界自殺防治日，根據衛福部去（2024）年10大死因報告顯示，輕生（蓄意自我傷害）再度進入我國10大死因，其中15至24歲，以及25至44歲二組年齡層的死因，輕生因素都位居第2名，呈現年輕化趨勢。恩主公醫院提醒，若自身或親友出現長時間情緒低落等明顯負面情緒，應盡早主動就醫，或撥打1925（依舊愛我）安心專線，尋求專業協助。

恩主公醫院精神科醫師王品洋表示，從臨床和統計顯示導致輕生的2大關鍵，第1是憂鬱症或憂鬱情緒的累積，第2是生活壓力疊加，門診1名20多歲的科技業工程師，因連續加班與績效壓力，陷入情緒低落與自我懷疑，雖嘗試藥物治療，但因副作用難以持續，團隊評估後，先穩定規劃藥物，並安排心理諮商，協助就醫者學習壓力調適與職場應對，另導入自費的rTMS（重複式經顱磁刺激治療）輔助治療後，狀況已好轉。　

王品洋說，rTMS為非侵入性治療，透過線圈在頭皮上產生磁場，刺激與情緒調控相關的大腦區域。臨床研究顯示，部分患者接受治療後，憂鬱與認知低落有明顯改善，依國際治療建議，完整療程多為20次以上。他強調，rTMS並非取代，而是與「藥物＋心理治療」的互補選項，適合對藥物反應有限，或無法耐受副作用者。

王品洋提醒，心理健康也需要定期「情緒健檢」，若明顯情緒低落超過2週、對原本喜歡事物失去興趣，並影響到睡眠、食慾、社交或工作學業表現，應盡早就醫，15歲到45歲有心理諮商需求的民眾，可洽詢衛福部專屬網站

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。 安心專線：1925 生命線協談專線：1995。 張老師專線：1980☆

衛福部去年年齡別5大死因統計（取自衛福部網站）

衛福部去年年齡別5大死因統計（取自衛福部網站）

