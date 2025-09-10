偏方不可信！老翁吃左手香 釀神經中毒！下肢麻木、大小便失禁

左手香有一定的神經毒性與皮膚毒性，沒有臨床驗證可以治療新冠的功效。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市一名70歲的老翁，在網路上看到吃草藥「左手香」能治療喉嚨，因此，每次喉嚨痛便摘葉子來吃，從疫情起，連續吃了好幾年，兩個月前他的雙腳開始無力、麻木，還出現大小便失禁，原本以為是脊椎壓迫到神經，後來上網查發現該藥草會損壞神經，才主動告訴醫師，醫師才對症下藥治療。

大甲李綜合醫院副院長、神經外科主治醫師李偉裕表示，患者脊椎曾經受傷手術，日前看診自述下肢突然沒力而且麻木，大小便失禁也沒知覺，一開始以為是之前手術的部位出現問題，進行檢查，從頸椎到胸椎全部檢查過，卻沒發現神經壓迫，跨科神經內科、泌尿科，也抽血化驗，也沒特別發現異狀。

患者透露，疫情期網路流傳一篇文章，內容指出吃草藥左手香可以抗發炎、治療喉嚨痛。由於自己經常喉嚨發炎，因此看了文章後，便開始吃左手香，每次在晚上睡覺前吃兩、三片，一個禮拜至少吃兩次，推測體內的毒素恐怕已經累積好幾年。

患者兒子說，家中門前至少栽種了5盆左手香，有一次父親在家中爬樓梯，卻因雙腳無力險些摔倒，還好他剛好站在後方扶著，沒有頭部撞擊到地面，否則後果不堪設想。

根據衛福部公布資料顯示，左手香有一定的神經毒性與皮膚毒性，而且只是民間草藥，沒有臨床驗證可以治療新冠的功效，也不是中醫師使用的中藥材。李偉裕提醒，網路上充斥偏方假訊息，都沒有經過醫學認證，也不一定正確，建議跟醫師討論，才能避免造成身體上的傷害。

大甲李綜合醫院神經外科醫師李偉裕向患者說明服用左手香的後遺症。（記者張軒哲攝）

