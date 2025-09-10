自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

火燒心別再狂吞藥！胃食道逆流好困擾 「賁門醫美」讓胃酸不作怪

2025/09/10 13:06

長安醫院肝膽腸胃科許鈺銓醫師表示，「ARMA抗逆流黏膜燒灼術」能從源頭有效改善胃食道逆流。（長安醫院提供）

長安醫院肝膽腸胃科許鈺銓醫師表示，「ARMA抗逆流黏膜燒灼術」能從源頭有效改善胃食道逆流。（長安醫院提供）

〔記者許國楨／台中報導〕一名53歲女性患者長期受胃食道逆流所苦，除了出現胸口灼熱、喉嚨異物感外，夜咳更嚴重影響睡眠品質，儘管她持續服用制酸劑、PPI等胃藥，症狀仍未獲得改善，近期在台中市長安醫院肝膽腸胃科醫師許鈺銓建議下，接受「ARMA抗逆流黏膜燒灼術」，終於從源頭有效改善胃食道逆流。

「喝咖啡、吃甜食，你又胃食道逆流了嗎？」耳熟能詳廣告台詞，顯見疾病的盛行，許鈺銓醫師表示，賁門就像是胃和食道間的「守門員」，正常情況下應該緊閉不讓胃酸逆流，一旦鬆弛，胃酸就容易逆流到食道。

至於自費的ARMA手術是一種新型微創內視鏡治療技術，其原理是利用氬氣電燒在食道與胃交界處黏膜進行環形燒灼，誘導局部組織癒合收縮，藉此強化賁門括約功能，減少胃酸逆流。許鈺銓譬喻：「可以想像成替賁門做一次『醫美雷射』，讓原本鬆弛的組織重新變得緊緻、有彈性。」。

ARMA手術事前準備跟無痛胃鏡檢查一樣，事前不須清腸，在靜脈麻醉的狀態下，約30分鐘即可完成手術，術後就可以從流質食物開始嘗試，約一週左右就能恢復正常飲食與生活，過去長期服用的胃藥也能逐步減量。

許鈺銓提醒，長期胃食道逆流若未妥善治療，不僅影響生活品質，還可能演變為食道潰瘍、狹窄，甚至巴瑞特氏食道等癌前病變，如果出現胸悶、胸口疼痛、吞嚥困難、喉嚨異物等非典型症狀，更應該要尋求專業醫療診斷與治療，才能對症下藥。

