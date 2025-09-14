自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》喝水錯誤會生病？ 醫揭「黃金5法則」喝出健康力

2025/09/14 12:19

健康網》喝水錯誤會生病？ 醫揭「黃金5法則」喝出健康力

科博特診所院長劉博仁指出，喝水不是越多越好，也不是想到才喝。最正確的方法是少量多次、掌握時機，才不會造成健康問題；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是習慣經常猛灌水？還是覺得不渴就不喝？科博特診所院長劉博仁分享門診案例指出，無論是不愛喝水或是喝水過量，其實都會造成健康問題。喝水不是越多越好，也不是想到才喝，正確方式應是少量多次，建議早上起床後、餐前半小時、兩餐之間、運動或工作流汗時、睡前等5個黃金時機，視情況補充或調整飲用，才不會造成疾病風險或生活困擾。

少量多次、喝對時機才正確

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，很多人以為「喝水」就是渴了就喝、不渴就不喝，但其實喝水方式錯誤，真的會讓身體出大問題。並分享以下3位病人的狀況，值得大家借鏡。

案例一／不愛喝水的女士：一天只喝大約500cc的水，覺得「反正不渴就不用喝」。結果經常泌尿道發炎，三天兩頭得吃抗生素。泌尿系統需要水來沖刷細菌，當水分不足，就像溪水乾涸、雜質堆積，自然容易細菌孳生。

案例二／喝水太多的女士：這位女士50公斤很養生，每天喝下將近3000cc的水。雖然喝很多水，但因時機不對（常常睡前還喝一大杯），結果晚上頻尿、睡眠品質差，導致白天精神也不佳。因此提醒她睡前2-3小時須減少喝水，改變習慣後，夜間頻尿情況大幅改善。

案例三／流汗脫水小中風：一位男士在工地工作流汗多，平常卻不太喝水。有次大量流汗後沒有即時補水而嚴重脫水，引發腦梗塞中風。流汗代表水和電解質都會流失，若無即時補充會讓血液濃稠，增加腦血管意外風險。

健康網》喝水錯誤會生病？ 醫揭「黃金5法則」喝出健康力

科博特診所院長劉博仁說，有夜間頻尿困擾者，建議睡前2–3小時就要減少喝水，以減少夜尿，改善睡眠品質；情境照。（圖取自freepik）

夜尿困擾者飲用須拿捏

劉博仁進一步說，由此可知，喝水不是越多越好，也不是想到才喝。最正確的方法是：少量多次、掌握時機，並提出以下5大喝水建議時機：

早起先喝一杯溫水：幫助腸胃蠕動、促進代謝。

餐前半小時喝一杯：幫助消化，但不要在餐中狂灌，以免稀釋胃酸。

兩餐之間慢慢補水：少量多次，像給植物澆水一樣，讓身體循序吸收。

運動或流汗工作時補水：運動前小口喝，運動中每15–20分鐘補充150–200cc，運動後再補足流失的水分與電解質。

睡前喝水要拿捏：沒有頻尿困擾者，睡前可小口補水，避免血液過稠。有夜間頻尿困擾者，建議睡前2–3小時就要少喝水，以減少夜尿，改善睡眠品質。

劉博仁並特別說明，白開水才是最乾淨的水分來源，飲料、咖啡、酒精都不能取代。至於每天需要的水量=體重×30cc（例如：60公斤的人約1800cc），切記不要等到口渴才喝水，其實這時已是輕度脫水狀況，所以應養成定時補水的習慣。

最後，劉博仁提醒，喝水不是小事，它跟腎臟、心臟、腦血管健康息息相關。記得喝水要喝對量，更要喝對時機。

