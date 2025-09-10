自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

4個簡單挑戰 測試身體老化程度

2025/09/10 12:11

有4個簡單挑戰，可測試身體老化程度。圖為單腳平衡測試。（擷自X@FitnessF0rWomen）

有4個簡單挑戰，可測試身體老化程度。圖為單腳平衡測試。（擷自X@FitnessF0rWomen）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕隨著年齡增長，人們逐漸出現老化跡象，例如步行距離變短、耐力下降、大腦遲鈍等。對此健康優化中心Huemn創始人兼執行長漢克斯（Bill Hanks）表示，即使年齡增長，仍可減緩身體和認知能力的衰退。長壽科技公司Optispan執行長凱伯萊因（Matt Kaeberlein）指出，有4個簡單挑戰可測試身體老化程度。

根據真的簡單（Real Simple）報導，第1個挑戰是握力測試。測試內容為用力抓住罐子的蓋子，測試自己能多快擰開它，或是獨自搬運雜貨，看看實施起來容易還是困難。漢克斯聲稱，研究表明握力與整體活力與壽命密切相關。

第2個挑戰是力量測試。測試內容為嘗試舉起一些重物，最初先從1磅開始。練習一段時間後，再嘗試更重的重量，看看自身表現如何。漢克斯說，隨著年齡增長，肌肉質量會下降，而體脂肪會增加，這將影響力量、新陳代謝和長期健康。

第3個挑戰是單腳平衡測試。測試內容為單腳站立時穿鞋，測試自身協調能力。每天保持測試平衡習慣，單腳站立至少1分鐘，看看自己能維持多久。漢克斯表示，隨著人的年齡增長，平衡能力將是預測跌倒風險最重要指標之一。

第4個挑戰是雙重任務行走測試。測試內容為在走路同時進行其他任務，例如倒數、背誦字母、與朋友交談等，看自己能持續多久。漢克斯指出，若在執行其他任務時行走速度變慢，可能是早期認知或運動能力退化跡象。

他補充，人的大腦與身體協同工作能力，是人是否老化的重要指標。

