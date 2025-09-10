自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

聯合國警：全球青少年「胖子首超瘦子」！批垃圾食物不道德行銷

2025/09/10 11:08

聯合國兒童基金會警告，全球青少年肥胖人口首度超越營養不良；圖為情境照。（圖取自freepik）

聯合國兒童基金會警告，全球青少年肥胖人口首度超越營養不良；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據法新社，聯合國兒童基金會（UNICEF）10日發布一份措辭嚴厲的報告，警告在全球5至19歲的兒童與青少年中，肥胖人口已首次超越營養不良人口，成為全球最主要的營養失衡形式。UNICEF更罕見地將矛頭直指食品工業，痛批其「不道德的」（unethical）垃圾食物行銷手法，是造成此一歷史性轉捩點的元凶。

這份收集了190個國家數據的報告指出，在對抗飢餓取得部分進展的同時，全球青少年的肥胖問題，正以驚人的速度惡化。在5至19歲的年齡層中，過重人口的比例，已從2000年的1.94億，飆升至2022年的3.91億，整整翻了一倍。UNICEF預測，今年全球青少年的肥胖盛行率將達到9.4%，正式超越營養不良的9.2%，形成一個悲哀的「黃金交叉」。

UNICEF主席羅素（Catherine Russell）在聲明中表示：「今天當我們談論營養失衡時，我們不再只是在談論體重不足的兒童。」報告直言不諱地指出，造成此一危機的元凶，並非家庭的個人營養選擇，而是旨在創造利潤的不道德商業行為。

UNICEF營養領域的法律專家夏茲（Katherine Shats）告訴法新社，孩子們「正被不健康的垃圾食物行銷所轟炸」，尤其是在學校裡，他們大量暴露於含糖飲料與高鹽零食。

太平洋島國成重災區

報告強調，這並非兒童或其家庭的過錯，而是「社會未能保護兒童成長環境的失敗」。歷史上，肥胖問題多集中於已開發國家，但近年來，貧富國家間的差距已迅速縮小，部分太平洋島國的肥胖率甚至飆升至驚人水平，在小國紐埃（Niue），青少年肥-胖率已高達38%。UNICEF也批評了那種認為「運動可以抵銷不健康飲食」的錯誤論述，並敦促各國政府應採取具約束力的措施，例如限制廣告、對含糖飲料課稅等，以遏止此一日益嚴峻的全球健康危機。

