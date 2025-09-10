健康網》嬰幼兒便秘怎麼辦？ 百萬網紅醫師授3招安心解法

幫助幼兒建立規律排便習慣，有助改善便秘狀況，但若出現嚴重腹脹或排便帶血等警訊，必須盡快就醫；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕孩子好幾天沒大便，父母往往比孩子還緊張！嬰幼兒便秘除了會造成腹脹、哭鬧與不適，長期下來更可能影響營養吸收與發育。美國逾百萬粉絲的小兒科醫師Dr. Paul Thomas（中文譯為保羅醫師）提醒，父母可以從補充水分與纖維、適量果汁輔助，以及建立規律排便習慣三方面著手。但若出現嚴重腹脹或排便帶血等警訊，必須盡快就醫。

母乳寶寶排便少 不等於便秘

保羅醫師在影片中指出，許多家長看到寶寶1週甚至2週才排便1次，常常焦急懷疑孩子是否便秘。其實這種情況在純母乳哺育的嬰兒相當常見。

他解釋，母乳的消化率極高，幾乎不會留下殘渣，因此部分寶寶在滿月後，排便頻率可能減少，變成數天才解1次便。不過，只要糞便質地柔軟、不乾硬，排便時沒有明顯痛苦，寶寶精神與食慾正常，這樣的狀況屬於生理上的自然差異，而非便秘。

需要留意的是，若糞便開始變得乾硬、顆粒狀，寶寶排便明顯費力甚至哭鬧，或長時間未解便合併腹脹、嘔吐，就可能是真正的便秘徵兆，應盡早諮詢醫師。

保羅醫師指出，母乳的消化率極高，幾乎不會留下殘渣，因此部分寶寶在滿月後，排便頻率可能減少，變成數天才解1次便，家長不用太過緊張；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

兒童便秘常見3原因

保羅醫師指出，便秘在兒童十分普遍，主要原因可分為3類：

●飲食因素：缺乏膳食纖維或水分不足，糞便容易變硬、難以排出。

●飲食改變：例如從母乳轉換配方奶，或開始添加副食品時，腸道需要適應，短期內可能出現便秘。

●心理與習慣：部分孩子曾因排便疼痛而產生恐懼，選擇憋著不上廁所，結果糞便越積越多，腸道更加脹大，排便變得更困難。

居家處理3大方法

針對多數輕度便秘，保羅醫師建議父母可先嘗試以下方式：

●補充水分與纖維：確保每天足夠飲水，並增加蔬菜水果攝取，例如梨子等含纖維與天然通便作用的水果。

●適量果汁輔助：少量蘋果汁能幫助軟化糞便、促進腸道蠕動。但要控制分量，避免過量果糖導致腹瀉，甚至在部分孩子身上反而加重便秘。建議避免高鐵強化穀物及麩質等容易導致便秘的食物。

●建立規律排便習慣：鼓勵孩子每天固定時間坐在馬桶上，即使沒有便意，也能幫助養成自然節奏。父母應營造放鬆環境，避免責備或施壓，減少孩子的心理負擔。

3大警訊必須就醫

雖然大部分便秘能透過飲食和生活方式改善，但保羅醫師提醒，如果孩子出現以下情況，就應立即就醫：

●超過數天未排便，合併嚴重腹脹或疼痛。

●排便時有血絲，或孩子痛苦大哭。

●長期依賴灌腸或藥物才能排便，卻仍未改善。

這些狀況可能意味著腸道存在更嚴重的問題，需要專業檢查與治療。

長期便秘恐影響發育 家長應及早關注

保羅醫師提醒，便秘雖然常見，但若置之不理，可能導致孩子食慾下降、腹部不適，甚至影響營養吸收與正常成長。父母應保持耐心，從飲食、補水與習慣三方面著手，並細心觀察孩子的狀況。一旦出現異常徵兆，務必及早尋求專業協助。

