長期滑手機當心！男子飽受「扳機指」困擾 中醫浮針治療助恢復靈活

部苗中醫科醫師林煥欽表示，及早藉助中醫浮針療法搭配推拿理筋手法治療「板機指」，能夠獲得有效改善。（圖由苗栗醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕現代人長時間使用手機、滑鼠等，導致手指使用頻率大增，也讓俗稱「扳機指」的狹窄性腱鞘炎發病率逐年攀升。一名男子飽受板機指困擾，求診衛福部苗栗醫院中醫科，接受一個月的針灸治療及理筋手法治療後，有效緩解了長達一年以上的指部僵硬與疼痛等不適，讓他恢復正常生活與工作能力。

苗栗醫院中醫科醫師林煥欽說明，「扳機指」醫學名稱為狹窄性腱鞘炎（Trigger Finger），是一種因手指屈肌腱與腱鞘發炎、腫脹所引起的疾病，導致手指在屈伸時出現卡住、彈跳或「喀」聲等現象。患者常在清晨起床時感到手指僵硬，或在活動時感覺指頭無法順利伸直。

林煥欽指出，只要手部活動過度，都可能面臨扳機指的問題，尤其現代人長時間使用手機、滑鼠與手工具，也讓「扳機指」發病率逐年攀升。輕症者常感手指活動不順暢，嚴重者手指掌指關節疼痛，且手指彎起來後，無法主動伸直，需靠另一手扳開，這些看似不危及性命的小毛病，卻會給生活帶來非常大的困擾，若能及早藉助中醫治療，能夠獲得有效改善。

林煥欽表示，個案患者右手拇指出現扳機指症狀已逾一年，手指僵硬緊繃、屈伸困難且疼痛明顯，嚴重影響其日常操作效率與生活。經採用中醫浮針療法搭配中醫推拿理筋手法進行治療，數次療程後症狀明顯改善，拇指活動範圍增加，疼痛與卡頓感顯著減輕，治療一個月有效讓他擺脫了長期的困擾。

林煥欽說明，中醫浮針療法是在皮下筋膜層進行滑動刺激，不深入肌肉或內臟，主要作用在筋膜、軟組織及神經傳導路徑，達到疏通氣血、放鬆筋膜、緩解疼痛的效果。此針法最大的特色是無需深刺、傷害小，對害怕針刺疼痛的患者而言，是一大福音，且多數病患治療後立即感受到改善。

部苗中醫科林煥欽醫師採用中醫浮針療法，改善患者「扳機指」症狀。（圖由苗栗醫院提供）

