健康網》甲狀腺作祟 加拿大百萬網紅醫：15徵兆揪出藏鏡人

〔健康頻道／綜合報導〕數百萬人都有甲狀腺功能低下的問題，擁有128萬訂閱的加拿大網紅內科醫師「小提琴博士」希沃恩．德蕭爾（Violin MD/Dr. Siobhan Deshauer），她針對「甲狀腺功能減退症的15種徵兆」發布影片，短短5個月吸引177萬次觀看次數、累積多達2千筆留言。

希沃恩．德蕭爾表示，甲狀腺低下症的15大警訊，必須要對症下藥，病患也要經過長期治療才能緩和，若是嚴重未治療，出現黏液性昏迷，需要緊急靜脈甲狀腺素。橋本氏甲狀腺炎則發生在碘攝取不足的地區。

1.甲狀腺腫大：頸部出現腫塊或腫大，吞嚥或呼吸困難。大腦會監測體內有多少甲狀腺荷爾蒙，當需要更多時會發出訊號給甲狀腺，但如果甲狀腺有問題或營養缺乏（例如碘缺乏），不管甲狀腺變多大，它仍無法產生足夠的甲狀腺素。

2.皮膚乾燥粗糙：甲狀腺功能低下會大幅減少皮膚產生的健康油脂。

3.乾性濕疹：皮膚乾燥粗糙後容易龜裂。這種情況叫做「乾性濕疹」，皮膚呈「crazy paving」般龜裂樣乾燥。

4.掌蹠角化過度症：甲狀腺功能低下阻止皮膚正常脫落，手掌、腳掌皮膚異常增厚，因角蛋白堆積造成。

5.掉髮、毛髮稀疏：角蛋白占你指甲90%、頭髮95%左右。所以甲狀腺功能低下會大幅影響頭髮與指甲，頭髮乾枯脆弱，甚至短期內大量掉髮。指甲變厚卻容易斷裂，或出現縱向隆起、甲床分離。

6.橋本氏甲狀腺炎：指甲會生長變慢、混亂，有時會變厚但品質差、分裂、崩裂；不過縱向隆起也可能只是年齡造成的良性改變。指甲與甲床分離，空氣進入指甲下造成變色。

7.女王安妮眉（Queen Anne’s sign）：甲狀腺功能低下造成的掉髮不只是在頭皮，還會影響眉毛、睫毛與體毛。有個案外側三分之一的眉毛幾乎消失，這是甲狀腺功能低下的經典表現。

8.黏液水腫：可看到他眼睛下方的腫脹，稱為眼周水腫（periorbital edema）。有些人天生容易有眼袋，但甲狀腺功能低下的腫脹不同：按下去質地會是偏硬、像麵糰，因為它不是純水，而是黏稠凝膠狀物質在皮膚中堆積。

身體不當腫脹 全身都在卡關

9.阻塞性睡眠呼吸中止症：腫大的舌頭容易阻塞呼吸道，造成打鼾與呼吸中斷。這不僅會導致白天嗜睡，還會增加心血管疾病、中風與失智風險。

10.腕隧道症候群：做一個法倫氏測試（把手背相對放一起）保持30-60秒，若出現麻木、刺痛或疼痛，有資料指出多達5%的腕隧道症病例與甲狀腺功能低下有關。

11.顏面神經麻痺：不只是正中神經，臉部神經也可能受壓。一名中風患者被發現是甲狀腺功能低下所引起的臉部神經壓迫。

12.黏液水腫昏迷：甲狀腺功能低下，可能表示代謝變慢，細胞處於低能量運作狀態，沒有額外產生熱量與能量，導致體溫過低、心跳變慢、意識混亂，為致命急症。

13.胡蘿蔔素血症：甲狀腺功能低下時，這種酵素作用不佳，橙色色素會累積在血液並沉積到皮膚，尤其是掌心與腳底等厚皮處最明顯。手掌、腳底皮膚呈橘黃色，因β-胡蘿蔔素代謝受阻。

14.憂鬱症、情緒低落：甲狀腺激素也會影響大腦，降低快樂相關神經傳導物質如血清素與多巴胺，減弱情緒調節、記憶與動機相關腦區活動。

15.月經異常：低甲狀腺素會導致雌激素相對偏高、黃體素偏低，影響子宮內膜，使其堆積更多，導致月經經血變多、持續更久或不規則。

希沃恩．德蕭爾指出，若有不明原因的慢性疲倦、體重增加、月經變化或明顯掉髮，應向醫師提出甲狀腺功能檢查；孕婦更需特別注意，因甲狀腺素不足可能影響胎兒發育。

近期台灣公共衛生資料也提醒民眾注意碘攝取（尤其使用非加碘鹽或外食多的族群），建議購買標示含碘的食鹽並遵醫囑接受篩檢與治療，及早診治可避免嚴重併發症。

